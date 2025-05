Viviamo in un periodo economicamente difficile, in cui i rincari hanno un grosso peso sul portafogli e nel quadro generale dei conti a fine mese.

Una situazione ulteriormente appesantita da una crescente inflazione, che limita sempre più il potere d’acquisto e quindi, la situazione finanziaria di molti cittadini.

Negli anni, i governi hanno introdotto tutta una serie di provvedimenti a supporto dei cittadini, che si potevano ottenere controllando di avere i requisiti per potervi accedere.

In un contesto come quello sopra descritto, in cui la crisi economica imperversa, con tutte le conseguenze del caso, a partire dall’aumento dei costi, ecco che entra in campo un beneficio che può essere di supporto, per una certa categoria di lavoratori.

Ecco, dunque, chi può accedere alla misura, nonché come funziona nel dettaglio.

Carta spesa, chi può ottenerla e per cosa è spendibile

Si tratta di un trattamento integrativo che consiste in un incentivo, annuale, di 1.200 euro, destinato a lavoratori dipendenti con reddito medio-basso. L’erogazione di questo bonus occorre come credito fiscale, pari a 100 euro al mese.

Non serve, peraltro, presentare nessuna domanda per il suo ottenimento. Il suddetto beneficio è attivo dal 1° luglio 2020, e ha rimpiazzato il bonus Renzi. Lo scopo è quello di diminuire il peso delle imposte, sulle fasce di reddito medio basse.

Possono ricevere il bonus i lavoratori dipendenti il cui reddito lordo raggiunge max 28000 euro. È il datore di lavoro ad anticipare la cifra, per poi riprendersi il suo, compensando fiscalmente dallo Stato. Si tratta di una somma accreditata ogni mese, direttamente in busta paga.

I possibili fruitori del suddetto trattamento integrativo possono essere lavoratori sotto cassa integrazione, stagisti, tirocinanti, coloro che svolgono lavori socialmente utili, o ricevono borse di studio equiparabili a redditi lavorativi.

Allo stesso modo, possono ottenere il bonus coloro che hanno rendita INAIL a causa di infortuni sul lavoro, pensionati che hanno redditi compatibili. L’importo dell’incentivo è intero se il reddito dei lavoratori raggiunge e non supera 28000 euro. In caso di redditi tra 28000 e 40000 euro, la detrazione fiscale sarà sempre minore, man mano che cresce il reddito.

Se il reddito supera 40 mila euro, non si ottiene alcun beneficio. Si può controllare di aver ricevuto il bonus nell’area personale sul portale INPS, o sul cedolino della retribuzione mensile, o con la certificazione unica.

Si può usare il bonus in base a ciò di cui si necessita, e quindi per alimenti, bolletti luce, gas, acqua, vestiti, trasporti pubblici, spese mediche, oppure per formazione professionale.