Cartabellotta vs Povia: “I cretini fanno boom”/ Crosetto: “Lei ha perso la testa”

Nino Cartabellotta, presidente della Fondazione Gimbe, si è reso protagonista di una polemica su Twitter, nella quale ha trovato un oppositore in Guido Crosetto. I fatti: oggi, com’è noto, è stata diramata la notizia della positività al Coronavirus del cantante Giuseppe Povia. Successivamente, Cartabellotta ha pubblicato sul suo account un cinguettio dal sapore di sfottò nei confronti dell’artista, in quanto richiama (come da lui stesso ammesso in seguito) le strofe di una celebre canzone dell’autore, “I bambini fanno ooh”.

Questo è quanto ha pubblicato l’esperto: “Finché i cretini fanno (eh), finché i cretini fanno (ah), finché i cretini fanno ‘boom'”. Il riferimento alla positività di Povia, insomma, sembra evidente, tanto che lo stesso Crosetto, tra i fondatori di Fratelli d’Italia e spesso protagonista nei salotti televisivi, soprattutto in quelle trasmissioni nelle quali divampa il dibattito politico, ha deciso di replicare all’esternazione del numero uno della Fondazione Gimbe, scrivendogli un inequivocabile “lei ha perso la testa”.

CARTABELLOTTA “SBEFFEGGIA” POVIA POSITIVO AL COVID, CROSETTO: “NON MI SEMBRA SERIO”

A quel punto, Nino Cartabellotta ha inteso replicare alle frasi di Guido Crosetto sul tweet legato a Povia: “Ho perso la testa per aver citato la strofa di una canzone di Povia?”, ha domandato l’uomo di scienza. Crosetto, tuttavia, non ha atteso tempo e ha subito risposto a Cartabellotta, senza però che il contraddittorio proseguisse poi oltre: “No, perché sa che lui è malato. È semplicemente non mi sembra una cosa seria”.

Insomma, non è dato sapersi se Cartabellotta stesse davvero prendendosi gioco di Povia, come ha inteso Crosetto e una parte degli utenti di Twitter, o se volesse solamente citare un verso di un suo successo musicale. Certo è che la coincidenza temporale tra il tweet e la positività del cantante è quantomeno sospetta…

Finchè i cretini fanno(eh)

Finchè i cretini fanno(ah)

Finchè i cretini fanno “boom”#Povia — Nino Cartabellotta (@Cartabellotta) December 12, 2021





