Cartabia: “Partire da urgenze e riforme chieste da Ue”/ Su processo civile e penale..

Aggiornamenti sul dossier giustizia. Come riportato dai colleghi di Rai News, oggi il ministro Marta Cartabia ha incontrato la maggioranza e i capigruppo delle commissioni di Camera e Senato. Diversi i temi sul tavolo, a partire da quelli più dibattuti come prescrizione e tempi dei processi. La titolare del dicastero di via Arenula ha presentato la sua road-map, con tanto di calendario e presentazione del metodo di lavoro.

Marta Cartabia ha tenuto a chiarire che i lavori sui temi saranno portati avanti con il dialogo e nel pieno rispetto della centralità del Parlamento. L’ex presidente della Corte Costituzionale ha poi evidenziato che il primo obiettivo del governo è quello legato al “cantiere aperto” del Recovery…

GIUSTIZIA, LA ROAD-MAP DEL MINISTRO CARTABIA

Il ministro Cartabia ha spiegato che la priorità andrà alle riforme urgenti, a partire dai concorsi per poi passare alla digitalizzazione e all’ufficio del processo. Ma non solo. Sul tavolo c’è anche la proposta di istituire dei gruppi di studio per le riforme del processo civile, del processo penale e sull’ordinamento giudiziario. Sulle riforme richieste dall’Europa, la Cartabia ha tenuto a sottolineare che si partirà da «ciò che c’è già», ovvero dai ddl delegati approvati dal precedente governo e attualmente al vaglio del Parlamento. Testi dunque elaborati dall’ex ministro Bonafede, sui quali verranno presentati degli emendamenti entro la fine di aprile. L’obiettivo è quello di arrivare all’approvazione delle riforme entro la fine dell’estate.

© RIPRODUZIONE RISERVATA