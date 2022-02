Cartabianca/ Anticipazioni e ospiti 22 febbraio: l’intervista a Giorgia Meloni e…

Questa sera, martedì 22 febbraio 2022, torna l’appuntamento settimanale con #cartabianca, il talk show condotto da Bianca Berlinguer e in onda a partire dalle ore 21.20 su Rai 3. Tanti i temi sul tavolo: dalla crisi Russia-Ucraina ai possibili risvolti economici per l’Italia, passando per la tensione all’interno del governo alla situazione epidemiologica.

Politica, economia, salute e società: #cartabianca analizzerà la situazione attuale in Italia con un parterre di ospiti degno di nota. L’argomento più caldo è sicuramente il rischio terza guerra mondiale, con la possibile invasione della Russia in Ucraina dopo la mossa di ieri di Vladimir Putin, ovvero il riconoscimento delle due regioni separatiste. Ma occhio anche al clima all’interno dell’esecutivo, sempre più spaccato a causa della strategia da adottare sulla pandemia: non è passato inosservato il quadruplo ko subito dalla maggioranza in Commissione Bilancio e Affari costituzionali nel corso della discussione sul Milleproroghe.

#CARTABIANCA: ANTICIPAZIONI E OSPITI DELLA PUNTATA DI OGGI

Seguire #Cartabianca in diretta tv e streaming è semplicissimo: appuntamento su Rai 3 a partire dalle ore 21.20, in alternativa basterà sintonizzarsi sulla piattaforma Raiplay, gratuita e disponibile su computer e dispositivi iOS e Android. Come dicevamo, la puntata di questa sera è ricca di ospiti per analizzare i dossier più rilevanti di questa fase. Uno spazio importante sarà dedicato all’intervista a Giorgia Meloni, leader di Fratelli d’Italia e principale esponente dell’opposizione. Ma non solo: Bianca Berlinguer ospiterà nello studio di #cartabianca il giornalista Antonio Di Bella, Germano Dottori di Limes, Licia Ronzulli di Forza Italia, Eleonora Evi di Europa Verde. E ancora: protagonisti i giornalisti Luca Telese, Andrea Scanzi, Fabio Dragoni. Il mondo sanitario sarà rappresentato dal medico chirurgo Paolo Mezzana. Infine, oltre al classico dialogo con Mauro Corona, ospiti il climatologo Luca Mercalli, la conduttrice Vira Carbone e la giornalista Rosanna Cancellieri. Appuntamento alle ore 21.20 per l’appuntamento con il talk targato Rai 3.

