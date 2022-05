“Cartabianca” di Bianca Berlinguer verso chiusura?/ Rumors: stop a talk Rai 3 perché…

La trasmissione “Cartabianca” di Bianca Berlinguer, in onda il martedì sera su Rai 3, starebbe per essere definitivamente chiusa per decisione dei vertici Rai. Un’indiscrezione che sembra assumere fattezze concrete con il passare delle ore e riportata sulle colonne de “Il Fatto Quotidiano”, che sottolinea come la news fosse nell’aria già a seguito delle parole pronunciate dall’amministratore delegato Rai Carlo Fuortes in Commissione di vigilanza, dove ha bocciato il talk show come genere di approfondimento giornalistico.

“Negli ultimi anni – ha spiegato Fuortes, senza menzionare direttamente “Cartabianca” e Bianca Berlinguer – c’è stato un abuso dell’utilizzo del format del talk show nella televisione pubblica, ma non credo che il talk show sia la forma ideale per l’approfondimento giornalistico. Penso sia più adatto ai temi leggeri, all’intrattenimento (…). L’idea di chiamare giornalisti o scienziati e di improvvisare su qualsiasi tema non credo possa servire per fare un buon servizio pubblico. È l’opposto di quanto fatto dalla Rai per lunghissimo tempo, facendo tra l’altro un ottimo servizio pubblico, penso a Zavoli o a Biagi. L’approfondimento è l’opposto dell’intrattenimento con persone che parlano un po’ di tutto”.

“CARTABIANCA” DI BIANCA BERLINGUER STA PER CHIUDERE? I RUMORS

Secondo quanto scritto da “Il Fatto Quotidiano”, Bianca Berlinguer sarebbe colpevole di aver dato troppo spazio a “Cartabianca” ad ospiti filo-russi, su tutti Alessandro Orsini, che ha scatenato diverse polemiche di recente. “A quanto si sa – si legge sul giornale –, Berlinguer avrebbe già rifiutato la seconda serata di Rai 1 del lunedì. E ora si parla di una striscia pomeridiana. Staremo a vedere, ma di certo non se ne andrà in pace”.

Ancora “Il Fatto” sottolinea che la decisione inerente alla chiusura di “Cartabianca” sarebbe stata presa in accordo con Franco Di Mare e col direttore degli approfondimenti Mario Orfeo. E pensare che la conduttrice “era stata più volte rassicurata da Fuortes e Orfeo. L’aria è cambiata due giorni fa, quando – come rivelato da vigilanzatv.it, sito specializzato considerato vicino al deputato di Iv Michele Anzaldi – Fuortes ha incontrato il sottosegretario alla presidenza del Consiglio Roberto Garofoli. La decisione, quindi, sembra sia stata presa su indicazione di Palazzo Chigi, dove le ultime puntate del programma non sono state gradite”.

