Carte di Credito 2022/ Qual è la migliore al minimo costo?

In un mondo come quello di oggi, popolato da carte prepagate, sistemi di pagamento automatizzati, conti correnti gratuiti on-line, quanto è davvero utile una carta di credito?

Carte di Credito 2022: a cosa serve

In precedenza la carta di credito non era richiesta per la fornitura di alcuni servizi, oggi è necessaria per quelle persone che vogliono partecipare ad aste giudiziarie, oppure semplicemente per quei liberi professionisti che spesso utilizzano lo strumento del noleggio.

Da un pò di tempo a questa parte, in particolare dal 2019, la carta di credito è l’unico strumento per poter noleggiare delle attrezzature, motoveicoli e autoveicoli, perché è l’unico strumento di garanzia posseduto dalle aziende per poter testare la liquidità del cliente in caso di controversie. Pensiamo infatti al caso in cui un cliente, noleggi un’auto con cui collezioni nel giro di pochi giorni una decina di multe, chi paga? Naturalmente il cliente , ma solo se usa la carta di credito. Diversamente la compagnia dovrà entrare nella bolgia dei tribunali italiani. Ma c’è di più: qualora il noleggio sia effettuato attraverso una carta prepagata, alcune compagnie non prevedono la restituzione del denaro.

Bonus alberghi 2022/ Invitalia, Come funziona e come fare domanda

E allora capiamo che avere a disposizione una carta di credito può diventare davvero utile.

Carte di Credito 2022: qual è la migliore?

Ma qual è la migliore carta di credito in commercio? Dipende dagli obiettivi personali:

Per qualcuno è importante avere una carta che ci chiede meno oneri;

per qualcun altro una carta gratuita;

per altri ancora una carta di credito che garantisca il cashback dei soldi spesi.

Alcune carte sono cedute senza che si dimostrino particolari requisiti, altre richiedono un canone, altre ancora richiedono un conto corrente su cui tenere una giacenza media variabile per alcuni mesi. Vediamole insieme.

Putin devia il gas russo/ Nuovi gasdotti per Cina, India e Africa

Carte di Credito 2022: Che Banca!

Tra le carte di credito gratuite abbiamo la carta di credito CheBanca che si differenzia in tre tipologie, Classic, Prestige e Excellence, il canone rispettivamente di 36,60 euro oppure €250 , ma in tutti e tre i casi l’importo e azzerabile se si rispettano alcuni requisiti. La Classic ha un massimale concedibile fino a €5000, Prestige da 5000 a €10000 ed Excellence da 10.000 a €25000. Tutte e tre hanno l’assicurazione sul cyber rischio e un’assicurazione per proteggere gli acquisti. Altra novità la possibilità di scelta tra il circuito Visa e MasterCard: questo caso che banca fa scegliere al cliente.

Bankitalia/ "Subito interventi mirati per mitigare gli effetti della guerra"

Carte di Credito 2022: American Express

Tra le altre carte di credito abbiamo blu American Express, come anche per altre tipologie di carte di credito che si differenziano tra loro per canone mensile e per programma di rimborso acquisti, American Express punta tutto sul cashback: non a caso i programmi di speck sono delle tipologie di marketing finanziario già consolidate negli Stati Uniti dov’è il black friday è un appuntamento serio, quella data c’è chi compra anche la casa con la carta di credito per avere la possibilità di ottenere un rimborso maggiore. Il canone è mensile di 6,5 euro al mese dal secondo anno mentre per il primo è gratuita.

La protezione D’Acquisto consente di ottenere fino a €1300 sugli acquisti effettuati con la carta in caso di furto o danneggiamento del bene. L’assicurazione si estende per 90 giorni dalla data dell’acquisto. È possibile anche avere una protezione antifrode in caso di uso illecito della carta da parte di terzi. L’assicurazione sui viaggi con assistenza immediata 24 ore su 24 e consulenze mediche e legali all’estero.

Abbiamo anche American Express Gold, gratuita il primo anno ed al secondo anno un canone mensile di €14. Poi abbiamo la carta platino American Express con €60 al mese che consente di fare acquisti senza alcun limite di spesa.

American Express garantisce anche il servizio revolving, quello utilizzato per rateizzare gli acquisti.

Carte di Credito 2022: Ing direct



Un’altra carta di credito che utilizza lo strumento revolving, è ING DIRECT, la banca on-line 100% digitale che recentemente ha chiuso tutti i suoi sportelli per diventare una banca commerciale a tutti gli effetti. La carta di credito ING DIRECT è gratuita, ed è destinata a coloro che hanno un conto corrente ING DIRECT e un determinato deposito medio.

La carta e richiedibile anche dall’app del conto corrente e contiene il servizio pagoflex, che consente di pagare a rate gli acquisti fatti. Si tratta di una carta che gira su circuito MasterCard ed è contactless.

Carte di Credito 2022: N26

Annoverare anche la Carta N26 che però non non è più sottoscrivibile per clienti italiani, dopo il blocco di Banca d’Italia. Questa carta infatti è più una carta prepagata ma garantisce alcuni benefit, come assicurazioni di viaggio simili a quelli di American Express. In particolare n26, nella versione metal, garantisce coperture per emergenze mediche, assicurazione annullamento o interruzione viaggio, assicurazione ritardo volo e bagaglio, assicurazione noleggio dell’auto all’estero.

Carte di Credito 2022: Buddybank credit card

Anche Buddybank offre una carta di credito a fronte di un canone annuale fondamentalmente esigua, solo 120 euro per un plafond richiedibile da 2000 a 10 mila. Anche questa è una carta revolving, con possibilità di rateizzare gli acquisti, prevede inoltre 4 accessi VIP in aree areoportuali. Il can Buddybank è la banca on-line del gruppo UniCredit, uno dei più grandi gruppi al mondo.











© RIPRODUZIONE RISERVATA