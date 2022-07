Carte di credito prepagate/ Senza conto corrente: 5 scelte gratuite (o quasi)

Di carte di credito prepagate senza conto corrente ce ne sono molteplici. Ma quali sono le migliori in commercio? E in cosa si differenziano rispetto alle note e tradizionali carte di credito? Lo scopriremo.

Abbiamo selezionato 4 migliori carte di credito prepagate senza conto corrente da poter usare per qualsiasi cosa si vuole.

Francia sale al 100% di Edf/ Premier Borne: "Colosso energia sarà totalmente statale"

Carte di credito prepagate senza conto corrente: cosa sono e quali sono le migliori

Innanzitutto, ecco cos’è una carta di credito prepagata senza conto corrente e quali sono le sue caratteristiche:

Non ha canone da pagare (è gratuita);

Non serve nessun documento reddituale;

Non è legata ad alcun conto corrente;

Funzionando da prepagata, non ha limiti nella ricarica;

Sono comode da gestire (tramite applicazioni);

Non hanno commissioni per prelevare denaro contante.

Vediamo però, 5 carte di credito convenienti da portare in vacanza per effettuare pagamenti che non potresti fare con una semplice carte di debito o prepagata (come ad esempio il noleggi di un’auto):

UE, SÌ AL NUCLEARE/ Dalla Germania a Kiev e al Pd, battuti i "radicali" del green

American Express (carta verde): il primo anno la quota è gratuita, dal secondo il canone previsto è pari a 6,50€ al mese. Carta Widiba Classic: il canone annuale è 20 euro totali e il plafond ammonta a 1.500 euro. Carta Widiba Gold: il canone annuale è 50 euro totali e il plafond ammonta a 3.000 euro. Tinaba: rispetto alle carte sopra citate, quest’ultima consente di ottenere il 10% di cashback rispetto agli acquisti che si effettuano. il circuito bancario in questione è MasterCard. Non vi è alcun canone mensile da pagare, né tanto meno commissioni o costi di gestione nascosti.

La comodità di queste 5 carte è che sono tutte gestibili tramite app home banking, attraverso il quale è possibile effettuare bonifici bancari, pagare bollettini e allo stesso tempo, avere il massimo della sicurezza.

CRISI & INFLAZIONE/ ItaIlia, il rischio di trovarsi senza "scudo" Bce e di pagare più tasse

Alcune carte hanno l’IBAN pur non essendo connesse ad alcun conto corrente. La scelta chiaramente, dipende dall’uso che ne ne vorrebbe fare.











© RIPRODUZIONE RISERVATA