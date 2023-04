Carte prepagate anonime/ Cosa sono e quali i vantaggi nell’utilizzarle

In un sistema come quello italiano dove tutte le spese possono essere passate in detrazione soltanto se il sistema di pagamenti è tracciato e rechi quindi tutti i dati identificativi della transazione, di chi l’ha effettuata e per le ragioni alla base, sembra strano concepire che qualche consumatore accetti di effettuare dei pagamenti in modalità anonima. Eppure ciò è possibile grazie alle Carte Prepagate anonime: ecco di cosa si tratta.

MES E POLITICA/ Sapelli: è una trappola per topi, l'Italia non ratifichi la riforma

Carte prepagate anonime: ecco cosa sono

Le carte prepagate anonime sono un bene di consumo usato da una ristretta nicchia di consumatori che intende sottrarre i propri dati al sistema web, dove questi vengono spesso rubati o dove circolano. Le persone che decidono di acquistare della carte prepagate in grado di nascondere l’identità del compratore hanno dunque le idee molto chiare: evitare che i dati delle proprie carte possano essere rubati se inseriti in sistemi di commercio elettronico.

PROPOSTA UE SU CRISI BANCHE/ Lo stratagemma per riavvicinare l'Italia al Mes

Una paura di troppo forse, visti gli ormai sempre più imponenti sistemi di sicurezza dei circuiti, ma la precauzione non è mai abbastanza quando si tratta di web.

Carte prepagate anonime: i circuiti più famosi

Vediamo le migliori proposte sul mercato:

la carta Viabuy di Crosscard;

la carta Travel Cash di Swiss Bankers;

la carta Postepay Twin.

La prima dell’elenco è provvista di un IBAN inglese e ha tre fasce di ricarica: la prima arriva a mille euro, la seconda a 15 mila e la terza a 30 mila euro.

La seconda proposta invece è una carta priva di commissioni ma non è ottenibile da chiunque, soltanto dai clienti dell’omonimo istituto di credito.

Caos Banche, ira Germania “Italia blocca il Mes”/ Scholz contro regole Bce anti-crisi

Quanto alla terza offerta è quella più italiana che mai: si tratta di una carta di poste italiane che può essere di due tipi: anonima e ricaricabile. Quella ricaricabile è al portatore e può essere destinata ad una persona diversa rispetto al titolare.











© RIPRODUZIONE RISERVATA