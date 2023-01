Cartellino bianco, cos’è: arbitro lo dà per merito/ Portogallo, il primo è per medici

Cos’è il cartellino bianco: tantissimi appassionati di calcio se lo stanno domandando dopo che, in Portogallo, è stato assegnato per la prima volta da un arbitro. A differenza delle consuete varianti in giallo e in rosso, non si tratta di una punizione. Anzi. È, infatti, una nota di merito. Il suo scopo, come riportato da Tuttosport, è quello di essere uno strumento con cui è possibile evidenziare i gesti di fairplay durante le partite e promuovere i valori etici nel calcio, che fin troppo spesso vengono messi da parte.

L’occasione dell’esordio è stato il derby del campionato di calcio femminile di Lisbona, quello tra Benfica e Sporting. A meritarsi la particolare onorificenza sul campo, tuttavia, non sono state le giocatrici delle due squadre. Il primo cartellino bianco della storia dello sport, infatti, è stato dato a due medici, che si sono resi protagonisti di un intervento provvidenziale nel corso della partita.

Ad assegnare il primo cartellino bianco in Portogallo è stata la direttrice di gara Catarina Campos. Era il 45’ e stava per arrivare il fischio della fine del primo tempo, ma ad un certo punto l’attenzione è stata richiamata da coloro che si trovavano in tribuna in virtù di un malore accusato da un tifoso portoghese. Avendo assistito alla scena, l’arbitro ha immediatamente interrotto il gioco e il personale medico di entrambe le squadre si è precipitato in soccorso dell’uomo, lasciando le rispettive panchine.

Quando l’allarme è rientrato e i medici sono ritornati sul campo, la signora Campos non ha esitato a sventolare davanti a loro il cartellino bianco, per la prima volta nella storia del calcio portoghese e non solo. Tutto lo stadio li ha applauditi. Il derby tra Benfica e Sporting è successivamente ripreso e si è concluso con la vittoria delle padrone di casa per il risultato finale di 5-0.











