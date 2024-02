Cartellino blu, arriva l’espulsione a tempo nel calcio/ L’IFAB potrebbe introdurlo a breve: come funziona

L’IFAB ha introdotto il cartellino blu, con conseguente espulsione per 10 minuti. Il cartellino verrà estratto solo in situazioni particolari e andrà ad affiancarsi a quello giallo e a quello rosso: non andrà dunque a sostituirli ma si aggiungerà a questi, andando a regolamentare un certo tipo di gesto nel calcio. Il “Telegraph” ha sottolineato come il nuovo cartellino andrà ad introdurre l’espulsione a tempo, tema di cui si discute ormai da anni. La novità potrà essere approvata dall’IFAB (International Football Association Board) il prossimo 2 marzo.

Ma quando verrà utilizzato il cartellino blu? Questo sarà estratto dall’arbitro solo in caso di proteste eccessive da parte di un calciatore, oppure di un fallo tattico come la classica trattenuta della maglia, intervento falloso ma non pericoloso, seppur antisportivo. Dopo due cartellini blu o uno giallo e uno blu, si arriverà al cartellino rosso e dunque all’espulsione. Le modifiche saranno discusse nel Congresso generale annuale dell’IFAB che si svolgerà a Glasgow, in Scozia, il 2 marzo. Il nuovo cartellino potrebbe essere introdotto in fase di sperimentazione nella FA Cup della prossima stagione.

Cartellino blu: come funzionerà e quando sarà usato

Mark Bullingham, amministratore delegato della FA inglese, ha spiegato: “Le aree che abbiamo esaminato sono quelle relative alle proteste ma abbiamo parlato anche di altri ambiti, come i falli tattici. Penso che la frustrazione dei tifosi che guardano le partite quando vedono rovinato un contropiede promettente, e la questione se un cartellino giallo sia sufficiente, ci ha portato a considerare che anche questo aspetto dovrebbe essere incluso nel protocollo”.

Il “Telegraph”, per spiegare un possibile caso di applicazione del cartellino blu, ha citato il fallo di Chiellini su Saka ai supplementari della finale di Euro 2020 tra Inghilterra e Italia. “Un esempio fornito durante l’incontro è stato la trattenuta della maglia del difensore italiano Giorgio Chiellini contro l’inglese Bukayo Saka nella finale di Euro 2020, che ha portato solo a un cartellino giallo” ha sottolineato il giornale. In quel caso, dunque, nei confronti del difensore azzurro sarebbe stato estratto un cartellino blu.

