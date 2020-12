Cartoni Disney sulla Rai per Natale 2020/ Programmazione: da Cenerentola a…

Quali sono i cartoni Disney sulla Rai per le feste di Natale 2020? Questa la domanda che si stanno ponendo grandi e piccini in queste ore di clima natalizio. I film della celebre multinazionale statunitense mettono sempre d’accordo tutti e riescono a fare emozionare anche gli adulti per i messaggi che veicolano. Non è un caso che ad ogni passaggio televisivo, i cartoni della compagnia fondata nel 1923 da Walt Disney raccolgano milioni di telespettatori.

Anche per queste feste natalizie non mancheranno sulla televisione di Stato appuntamenti da non perdere. Verranno proposti in prima serata numerose chicche che appassionano le persone di ogni età: da Cenerentola a Biancaneve e i sette nani, passando per La bella e la bestia e Gli Aristogatti, fino ai più recenti Finding Nemo e Alla ricerca di Dory. Insomma, le reti Rai sono pronte a fornire al pubblico cartoni di ogni tipo per accompagnare gli italiani in queste feste particolari, inevitabilmente legate all’emergenza sanitaria che stiamo affrontando…

CARTONI DISNEY SULLA RAI A NATALE 2020: LA PROGRAMMAZIONE

Come dicevamo, i cartoni Disney verranno proposti sempre in prima serata sulla Rai così da favorire la visione ai più piccoli. La programmazione di viale Mazzini va a toccare due reti in particolare: parliamo di Rai 1 e di Rai 2, mentre l’orario dell’inizio dei film varia a seconda dei giorni e dei canali.

La programmazione prenderà il via oggi, mercoledì 23 dicembre 2020: su Rai 2, a partire dalle ore 21.20, verrà trasmesso Finding Nemo (Alla ricerca di Nemo), film del 2016 diretto da Andrew Stanton e Angus MacLane. Domani, giovedì 24 dicembre 2020, verrà trasmesso alle ore 21.20 sempre su Rai 2 Alla ricerca di Dory, sequel del film precedente e sempre diretto da Andrew Stanton e Angus MacLane. Passiamo poi al 28 dicembre: su Rai 1, a partire dalle ore 21.30, è in programma Cenerentola, film del 1960 diretto da Wilfred Jackson, Hamilton Luske e Clyde Geronimi.

Ancora su Rai 1, a partire dalle 21.30, andrà in onda La bella e la bestia, film del 1991 diretto da Gary Trousdale e Kirk Wise. Il 30 dicembre, su Rai alle 21.30, verrà proposto Biancaneve e i sette nani, film del 1937 diretto da David Hand. Infine, per chiudere l’anno in bellezza, il 31 dicembre su Rai 2 – a partire dalle 21.20 – verrà trasmesso Gli Aristogatti, film del 1970 diretto da Wolfgang Reitherman.



