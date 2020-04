Carvajal alla Juventus?/ Calciomercato, Sarri chiede certezze sulla fascia destra

Pubblicità

Dani Carvajal alla Juventus? Chissà che questa indicazione di calciomercato, che arriva direttamente dalla Spagna (Don Diario) possa trasformarsi in realtà: di sicuro c’è che in questa stagione Maurizio Sarri ha penato particolarmente per trovare il giusto terzino destro, ha di fatto alternato due giocatori… e mezzo ma non ha mai trovato la formula vincente. Così, mentre si ragiona sul possibile sostituto di Alex Sandro (stante il rientro di Luca Pellegrini dal prestito), anche sull’altra corsia i campioni d’Italia potrebbero operare qualche variazione sul tema. Carvajal gioca nel Real Madrid dal 2013: aveva lasciato la capitale spagnola per un prestito biennale nel Bayer Leverkusen, grazie a quell’esperienza è maturato fino a diventare uno dei laterali più forti al mondo, vincendo tre Champions League consecutive. Volendo “giocare” su quella famosa rovesciata del 2018 all’Allianz Stadium, Cristiano Ronaldo fu autore di quel capolavoro ed è arrivato alla Juventus; lo spagnolo aveva invece fornito l’assist, anche lui potrebbe finire alla Continassa?

Pubblicità

CARVAJAL ALLA JUVENTUS? CALCIOMERCATO, SARRI VUOLE CERTEZZE

Battute a parte, è evidente che alla Juventus serva un terzino destro affidabile: per Sarri il titolare quest’anno era Danilo, ma il brasiliano in gol all’esordio (contro il Napoli) si è fatto male e come lui Mattia De Sciglio, tanto che il tecnico bianconero ha dovuto abbassare Juan Cuadrado – riportandolo alla sua posizione naturale, di inizio carriera – per poi tornare sui suoi passi quando il 4-3-1-2 girava poco. Il tema del terzino per la Juventus è delicato: Stephan Lichtsteiner ha lasciato nel 2018, Joao Cancelo sembrava uno straordinario sostituto ma il suo rendimento è andato in calando nel corso dell’unica stagione bianconera, i soldi del Manchester City hanno portato ad un addio che ancora oggi i tifosi non vedono di buon occhio. In più, ragioni di bilancio hanno “imposto” la partenza di Leonardo Spinazzola, che si è affermato come laterale sinistro ma può agevolmente giocare dall’altra parte, solo che è alla Roma mentre Pellegrini, arrivato nello scambio, è in prestito al Cagliari e non è chiaro se nella prossima stagione sarà bianconero in via definitiva.

Pubblicità

Nel frattempo dunque si valuta Carvajal, che dopo sette anni a Madrid potrebbe salutare: del resto la sensazione da quelle parti è che si possa essere arrivati alla fine reale del ciclo della grande squadra che ha dominato l’Europa. Il contratto del terzino destro scade nel 2022: qualora non rinnovato, la Juventus potrebbe ottenere un prezzo favorevole in cambio magari di qualche “lasciapassare” sul calciomercato. Ci sono alcuni giocatori che piacciono tanto a entrambe le società, su tutti Harry Kane (il candidato numero 1 a prendere il posto di Gonzalo Higuain) a Paul Pogba, come quasi ogni stagione. Al momento l’affare potrebbe chiudersi, se mai il Real Madrid fosse d’accordo, sui 40 milioni: prezzo tutto sommato ragionevole anche perché parliamo di un giocatore che ha da poco compiuto 28 anni, e che dunque potrebbe avere ancora parecchio calcio da dare.



© RIPRODUZIONE RISERVATA