Tripla rottura al ginocchio per Dani Carvajal: infortunio choc per il difensore del Real Madrid durante la partita di Liga con il Villarreal. Era quasi finito il match quando si è fatto male: al 93′, infatti, si è fatto superare da Pino e all’improvviso è crollato a terra. Le telecamere hanno colto subito i segni di sofferenza del giocatore, che ha preso tra le mani il ginocchio dolorante. I compagni di squadra hanno subito allertato l’arbitro, che ha fatto intervenire lo staff medico e la barella, con cui il calciatore ha lasciato il terreno di gioco tra le lacrime.

DIRETTA/ Atletico Madrid Real Madrid (risultato finale 1-1): Correa risponde a Militao (29 settembre 2024)

La diagnosi non lascia spazio a interpretazioni e speranze per quanto riguarda questa stagione: Carvajal ha riportato la rottura del legamento crociato destro, unita a quella del legamento collaterale esterno e del tendine popliteo della gamba destra. Mister Ancelotti ha avuto subito la sensazione che l’infortunio fosse molto grave, attribuendo la causa anche alle troppe partite in calendario. In effetti, da settimane molti addetti ai lavori lanciano l’allarme sul problema.

Wojciech Szczesny ad un passo dal Barcellona/ L'ex Juventus sostituirà Ter Stegen fino a giugno

Se confirma una lesión grave de ligamento cruzado, voy a tener que pasar por quirófano y estar unos meses fuera de los terrenos de juego.

Ya estoy deseando empezar la recuperación y regresar como una bestia.

Muchas gracias a todos por vuestros mensajes, me siento muy querido. 🤍 pic.twitter.com/FdVgVhrLEC — Dani Carvajal Ramos (@DaniCarvajal92) October 6, 2024

REAL MADRID GLI RINNOVA IL CONTRATTO

Dani Carvajal è stato vittima di una torsione innaturale del ginocchio mentre provava a contendere il pallone all’avversario. Lo stesso difensore del Real Madrid ha scritto su Instagram cos’è successo, spiegando la gravità dell’infortunio ai legamenti crociati, per il quale dovrà sottoporsi a un intervento chirurgico e restare fuori dai giochi per diversi mesi. Ora Carvajal non vede l’ora di seguire tutte le tappe per il recupero “e di tornare come una bestia“.

Rafa Mir arrestato per violenza sessuale su due donne/ Valencia: "Collaboreremo con la giustizia"

Nel frattempo, il club spagnolo gli ha dimostrato concretamente appoggio e sostegno: infatti, ha anticipato il rinnovo del contratto. La sua stagione è ormai finita, ma la dirigenza ha deciso in un momento complicato della carriera del suo giocare di rinnovargli il contratto. Di conseguenza, il difensore spagnolo allunga la scadenza al 2026. “La società vuole dimostrargli tutto il suo sostegno e amore e gli augura una pronta guarigione“, riporta il comunicato del club.

VIDEO INFORTUNIO CARVAJAL