Casa casinò/ Su Italia 1 il film con Will Ferrell

Casa Casinò, film di Rete 4 diretto da Andrew Jay Cohen

Casa Casinò è un’esilarante commedia del 2017 che va in onda su Italia 1 a partire dalle 23,35 di oggi, 12 giugno 2022. La regia è affidata a Andrew Jay Cohen e gli interpreti principali sono: Will Ferrell, Amy Poehler, Ryan Simpkins, Allison Tolmann e Rob Huebel.

Scritto in maniera intelligente ha una grande dose di divertimento con personaggi costruiti in maniera egregia e una sceneggiatura molto intrigante da seguire dall’inizio alla fine.

Casa Casinò, la trama del film: una coppia di genitori decide…

La vicenda del lungometraggio Casa Casinò riguarda una coppia di avventati genitori che decidono di aprire un casinò illegale nell’appartamento di un loro amico portando lo scompiglio nella loro cittadina. L’idea appare plausibile perché la loro situazione economica impedisce di pagare la retta universitaria della loro unica figlia.

Un loro amico, infatti, che è un giocatore d’azzardo senza scrupoli, vive da solo in una casa immensa e suggerisce alla coppia di trasformarla in un casinò. Inizialmente viene mantenuto il segreto circa la Casa casinò, ma a causa del passaparola diventa la grande attrazione di tutto il circondario.

Quella che appare come una faccenda losca, in realtà si rivela come una fonte di assoluto divertimento atta anche ad abbattere stereotipi e falsi moralismi. La figlia, unica giudiziosa della famiglia, è decisa a smascherare i genitori e per comprendere bene come fanno a guadagnare.

