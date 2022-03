Casa da Gioco/ Su Rete 4 il film con Rock Hudson e Anne Baxter

Casa da Gioco, il film di Rete 4 diretto da Jerry Hoopper

Casa da Gioco sarà messo in onda oggi, 1 marzo, a partire dalle ore 16:20 su Rete 4. Si tratta di un film che ha debuttato al cinema durante l’anno 1955 e appartiene ai generi western e drammatico. Il regista di questo film risulta essere Jerry Hoopper mentre la sceneggiatura della pellicola è stata scritta da Lawrence Roman e Robert Blees.

All’interno del cast del film ci sono diversi attori famosi come Anne Baxter, Rock Hudson, Julie Adams, Carl Benton Raid, Natalie Wood, William Hopper e Betty Garde. Le musiche del film sono state realizzate dal compositore Frank Skinner mentre la fotografia è stata curata da Maury Gertsman.

Casa da Gioco, la trama del film: un divertimento?

Ora passiamo alla trama di Casa da Gioco. Tacey Cromwell dirige una sala da gioco molto famosa. All’interno di questa sala, diversi uomini vengono intrattenuti da ragazze attraenti e molto belle. Si può dire che la casa da gioco di Tracey sia davvero un divertimento, un luogo di riferimento per centinaia di uomini che vogliono divertirsi e rompere con la monotonia. Tacey tuttavia è innamorata di Clint, un ragazzo abile con le carte che gioca spesso alla casa e inoltre lavora anche lì.

Tuttavia, dopo l’ennesimo ritardo nei pagamenti, il direttore della sala da gioco decide di licenziare Clint. Il ragazzo non si abbatte, anzi, decide di prendere quest’occasione per trasferirsi in un’altra città. A quanto pare, sempre più metropoli stanno nascendo in America e ci sono molte prospettive per un ragazzo della sua età. Clint dunque è deciso a proseguire per la sua strada. Questa però, sarà una grande opportunità anche per Tacey. La donna infatti, decide che è arrivato il momento di cambiare vita. Senza pensarci due volte, parte con Clint e un ragazzino per poter finalmente esplorare altre città. Cosa riserverà questo viaggio speciale alla neonata coppia? A volte, la vita è misteriosa e piena di intrighi.

