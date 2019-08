CASA E BOTTEGA/ Anticipazioni del 17 agosto: al via la miniserie con Renato Pozzetto

CASA E BOTTEGA, LA MINISERIE: CAST E TRAMA

Al via la miniserie tutta italiana Casa e bottega, in onda in replica su Rai 1 nella prima serata di oggi, sabato 17 agosto 2019. Verrà trasmessa la prima puntata, per un totale di due episodi. La regia è a cura di Luca Ribuoli, mentre Luciano Odorisio ha lavorato al soggetto e sceneggiatura, per una produzione Rai Fiction.Lo show raccoglie un cast interessante, a partire dal comico Renato Pozzetto che vedremo nei panni di Mario Trezzi, ingegnere e padre di famiglia che a causa di inganno e problemi economici sceglierà di togliersi la vita. È sposato con Teresa, personaggio interpretato da Anna Galiena, che da anni gestisce con passione un vivaio e sorella di Erminio, dietro cui troviamo il volto di Nino Frassica. La coppia ha inoltre avuto due figlie, interpretate da Stella Egitto e Cristina Marino, rispettivamente Susanna e Emma. La situazione economica dell’azienda Trezzi non è rosea e anche se Susanna cerca in qualche modo di aiutare il padre, verrà tenuta all’oscuro da Mario di alcuni problemi che gravano sulle sue spalle. Non sono solo le aziende rivali ad alimentare brutti pensieri nella mente di Mario, ma anche l’arrivo inaspettato di Elly Morandi, un’operaia che si approfitterà della sua bontà per raggirarlo. Il personaggio è interpretato da Desirée Noferini. L’arrivo della donna e l’impossibilità di riuscire a mentenere l’azienda di famiglia spingeranno Mario oltre il limite, in un periodo in cui tanti imprenditori nelle sue stesse condizioni hanno deciso di togliersi la vita.

Nel cast troveremo inoltre Massimo Poggio nei panni di Fabrizio, un uomo piuttosto ambiguo e con un grande segreto che chiederà la mano di Susanna, la figlia maggiore dei Trezzi. Anche Emma, la più piccola di casa, sembra aver trovato un amore importante. Niente fiori d’arancio però per la giovane bionda, ma una convivenza con Ahmed, il sindacalista interpretato da David Sef. La minifiction verrà trasmessa inoltre a sei anni di distanza dal suo debutto sul piccolo schermo italiano, riuscendo a centrare un record di ascolti con il 20,08% di share e superando ogni aspettativa con il secondo appuntamento, quello conclusivo. In quest’occasione infatti lo show ha conquistato il 20,30% di share con oltre 5 milioni 337 mila telespettatori incollati di fronte alla scatola magica. Dal punto di vista televisivo si tratta tra l’altro dell’ultimo progetto fiction per Pozzetto, che troviamo tuttavia due anni più tardi al cinema con Ma che bella sorpresa, un film diretto da Alessandro Genovesi. Sorte diversa invece per la co-protagonista Galiena, che tre anni dopo la guida di Ribuoli sarà presente in Non è stato mio figlio, Il bello delle donne… alcuni anni dopo e infine Romanzo famigliare, una delle fiction più di successo della Rai degli ultimi anni e con la regia di Francesca Archibugi.

CASA E BOTTEGA ANTICIPAZIONI DEL 17 AGOSTO 2019

EPISODIO 1 – Mario decide di parlare apertamente con Susanna dei problemi vissuti in azienda. La ragazza ancora una volta si propone di aiutare i genitori dal punto di vista economico nel tentativo di risollevare l’azienda Trezzi. Mario però è tormentato anche da un incubo ricorrente: la rivelazione della bella operaia della sua attività che gli annuncia la nascita di un figlio segreto. Ormai sotto pressione a causa di tanti eventi, l’uomo deciderà di togliersi la vita dopo aver lasciato un biglietto d’addio al resto della famiglia. Teresa entra nel panico e assieme al fratello Erminio cerca il marito ovunque, così come Susanna. Grazie alle segnalazioni dei cittadini scopriranno poi dove potrebbe aver compiuto il folle gesto e riusciranno a salvarlo. In seguito Mario sembra riprendersi, anche se lavorare al vivaio con la moglie non rientra proprio nelle sue corde. Intanto, Susanna inizia ad avere dei dubbi sul fidanzato Fabrizio, l’uomo che sta per sposare e che sta tramando alle sue spalle. Nella mente della giovane infatti c’è anche Marcello, ex fidanzato e medico con cui avrebbe sperato di potersi presentare un giorno all’altare.





© RIPRODUZIONE RISERVATA