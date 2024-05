Casa e ipoteca, cosa fare?/ Parola all’esperto: dalla rinegoziazione del mutuo al rischio dell’asta

Si parla di ipoteca sulla casa stamane negli studi di Uno Mattina e ospite vi era l’avvocato Roberto Proietti, esperto in materia: “Capita di frequente soprattutto quando i tassi dei mutui sono variabili – ha spiegato il legale – è un enorme problema famigliare, si comincia con il non pagare una rata, poi non se ne paga un’altra, in banca si accende un campanello d’allarme, è una situazione che purtroppo capita molto frequentemente”. Proietti ha spiegato: “L’ipoteca è una garanzia su un immobile affinché un creditore si copra da una eventuale insolvenza del debitore, la casa può andare all’asta e soddisfo in parte il credito”.

Quindi ha aggiunto: “Ci sono 3 forme di ipoteca, quella volontaria presuppone una volontà di due soggetti, debitore e creditore, di iscrivere un’ipoteca su un bene, la si iscrive al momento dell’acquisto da parte del creditore. L’ipoteca legale invece non presuppone un accordo fra le parti, ad esempio quando vendo un bene a rate, mi devo tutelare perché le rate potrebbero interrompersi. L’ipoteca giudiziaria si ha infine quando viene condannato un soggetto al pagamento di una somma, ad esempio quando c’è un decreto ingiuntivo”.

IPOTECA SULLA CASA E MUTUO: TUTTO QUELLO CHE C’E’ DA SAPERE

Cosa bisogna fare quando un mutuo va in sofferenza prima che il bene finisca in asta, come salvo la casa? “L’unico modo per salvarla è trovare un accordo con la banca, una rinegozzazione. Se il bene va in asta c’è il rischio che non solo si perda la casa ma che si continui ad essere debitori visto che la casa è di solito venduta ad un prezzo più basso rispetto al debito”.

“Si cerca di trovare un accordo saldo e stralcio: – ha proseguito Proietti – faccio acquistare il mio bene ad un terzo soggetto che paga il bene interamente alla banca, soddisfacendo interamente il debito, così facendo non sono più debitore”. Ma come faccio a sapere se la casa ha una ipoteca? “Arriva una comunicazione dell’agenzia delle entrate, per sapere se c’è una ipoteca o un pignoramento, basta fare una ispezione da cui emergono tutti i gravami”.

