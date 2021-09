Casa Grande Fratello Vip 2021/ Piantina, come cambia: docce “a vista” ancora più hot

Questa sera prenderà ufficialmente il via la nuova edizione del Grande Fratello Vip 2021 ma oltre a fare la conoscenza dei nuovi concorrenti, sarà finalmente svelata anche la nuova Casa che sarà pronta ad ospitarli per diversi mesi. La spiatissima dimora di Cinecittà si presenta del tutto rinnovata, molto più ampia rispetto alle precedenti edizioni e con uno spazio totale di 1740 metri quadri ben suddivisi in aree sceniche, tecniche e segrete.

Non mancheranno i luoghi simbolo del reality come la celebre suite sotto forma di Nave da crociera (la cosiddetta Love Boat) e lo storico tugurio che però per l’occasione sarà la Stiva. Ovviamente una perfetta Casa del GF Vip non potrà non avere il Confessionale, simbolo stesso del programma che non muta nello stile. Il solo open space che accoglierà gli inquilini della sesta edizione del reality misura ben 1030 mq. Ogni ambiente è stato sottoposto ad un rinnovamento importante così come l’intera piantina della Casa al fine di eliminare tutte le barriere architettoniche precedentemente presenti e renderla adeguata alle esigenze di Manuel Bortuzzo, il quale avrà a disposizione anche uno scivolo al fianco alle gradinate del giardino per poter accedere in piscina.

Casa del Grande Fratello Vip 2021: attesa per le docce “a vista”

La nuova Casa del Grande Fratello Vip 2021 ovviamente sarà dotata anche delle famose docce che rappresentano una delle principali “attrazioni” del grande loft di Cinecittà, sia per gli inquilini che per gli stessi spettatori che vorranno seguire la diretta del reality 24 ore su 24. Qui, infatti, come di consueto avverranno i siparietti sexy prontamente immortalati dalle telecamere del programma ma sono anche luogo di chiacchiere, confidenze e conoscenze speciali.

Come spiegato dallo stesso padrone di casa, Alfonso Signorini, tra le pagine del Tv, Sorrisi e Canzoni, quest’anno le docce saranno disposte tra il giardino e la cucina e saranno “a vista”, permettendo così di poter godere di qualche piccante momento quotidiano. Immancabile poi anche la presenza della sauna, di zone verdi di relax e di due camere da letto. E sempre il conduttore aveva svelato che mentre prima la Casa si apriva con il living della cucina, ora invece sarà con il salone che è raddoppiato di volume.

Per il #GrandeFratelloVip #GFVIP una Casa tutta nuova: ecco la piantina dei nuovi ambienti pic.twitter.com/gOa5WfkPV2 — GF VIP e Isola dei Famosi (@GF_diretta) August 21, 2021





