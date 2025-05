In occasione della Milano Civil Week in programma dal 9 all’11 maggio 2025, Medihospes e Fondazione Progetto Arca hanno deciso di aprire le porte di Casa Jannacci per accogliere tutti i curiosi che intendono avvicinarsi – grazie ad un fitto programma di eventi e laboratori – ai cittadini in difficoltà accolti nella struttura e coinvolti in un progetto per il loro completo ed autonomo reinserimento nella società: un’occasione unica e che porterà a Casa Jannacci anche figure come il cantautore Paolo Jannacci (erede di quell’Enzo al quale è dedicata la struttura) e Ornella Vanoni con una serie di attività che saranno del tutto gratuite ed aperte a chiunque.

Prima di arrivare all’effettivo programma, è bene ricordare che Casa Jannacci – gestita appunto da Medihospes e Fondazione Progetto Arca, con l’aiuto di Ambiente Acqua, Cumse, Cura e Riabilitazione, Fondazione Progetto Mirasole, International Rescue Committee, Kayros e Naturalia – è un progetto del Comune di Milano pensato per accogliere fino a 550 persone in gravi difficoltà economiche ed abitative: “Un luogo – spiega l’assessore al welfare milanese Lamberto Bertolé – di ripartenza” per uscire dalla marginalità e pensato per essere “un punto di riferimento per il quartiere” grazie al suo centro di assistenza polifunzionale utile per avvicinare i cittadini agli ospiti e offrire a questi ultimi “un’occasione di riscatto“.

Il programma dell’evento a Casa Jannacci per la Milano Civil Week: eventi, laboratori e concerti

Venendo a noi, Casa Jannacci aprirà le sue porte dal 9 all’11 maggio con una ricchissima serie di attività pensate proprio per favorire l’inclusione dei cittadini in difficoltà: i primi due giorni saranno dedicati a diversi laboratori aperti al pubblico e pensati per adulti e bambini – tra attività di falegnameria, pittura, cucina, ludica, giardinaggio e realizzazione di gioielli, con il programma completo che si può recuperare cliccando su queste parole – con alcune che richiederanno la prenotazione in anticipo e altre alle quali ci si potrà iscrivere il giorno stesso.

Più intensa – invece – sarà la giornata dell’11 maggio che Casa Jannacci che alle ore 16:00 sarà protagonista della mostra permanente ‘Eccomi!’ curata dal fotografo Guido Harari che ha catturato – e continuerà a farlo – i volti degli ospiti della struttura “col desiderio – spiega lui stesso – di restituire dignità e visibilità a esistenze costrette a vivere sottotraccia” diventando vere e proprie testimonianze di “ricordi, sogni e speranze” delle persone che “da qui transitano“; il tutto accompagnato dalla proiezione di un documentario realizzato con le testimonianze di chi ha vissuto, di chi vive e di chi lavora a Casa Jannacci.

Alle ore 16:30 – sempre dell’11 maggio – sarà poi il momento dell’inaugurazione a Casa Jannacci dell’Audioteca per il ristoro emotivo curata da Franco Mussida e alla quale prenderà parte anche l’amatissima Ornella Vanoni: l’idea alla base è quella di offrire la possibilità agli ospiti e ai curiosi di scoprire il valore emotivo della musica scegliendo una delle playlist curate dal fondatore e presidente del CPM Music Institute e dedicate ai vari stati d’animo, interamente composte da canzoni strumentali provenienti da ogni parte del mondo: dalle 17:30 alle 19:00 l’Audioteca sarà aperta a piccoli gruppi di persone che vogliono provare l’esperienza.

Da ultimo – ma certamente non per importanza – alle ore 18:00 il prato di Casa Jannacci ospiterà il concerto di Paolo Jannacci che vedrà sul palco anche il Coro di Progetto Arca – composto da richiedenti asilo attualmente ospiti delle strutture della Fondazione – e i musicisti dalla CPM Ultra pop band; mentre in un secondo momento interverranno anche Don Claudio Burgio, Claudio Sanfilippo, Eleonora Goretti, Costantina Regazzo e tantissimi altri ospiti.