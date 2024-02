“CASA MIA” TESTO COMPLETO CANZONE GHALI SANREMO 2024/ La bellezza del mondo da riscoprire

Il testo di “Casa mia“, canzone con cui Ghali è in gara al Festival di Sanremo 2024, è un dialogo immaginario tra l’artista e un extraterrestre, che a differenza sua ha “occhi puri” con cui guardare il mondo. Ghali vorrebbe quegli occhi, visto che si ritrova risucchiato da una società insanguinata da guerre e interessi privati. Dunque, l’extraterrestre sprona Ghali a guardare la grande bellezza che lo circonda, la bellezza della natura. L’artista teme di non riuscire a recuperare quello sguardo incantato che aveva del mondo, ma ci prova, prova a guardare le cose da un altro punto di vista.

GHALI "CASA MIA", SANREMO 2024/ "Stop al genocidio", l'ultimo appello durante la finale

Dunque, la canzone è formata da più piani di lettura, perché Ghali ragiona anche sul concetto di “casa”, che non rappresenta solo i posti del cuore dell’infanzia, ma anche qualcosa di sociale. Ci sono poi riferimenti politici: dai territori alle linee di confine, guerre, sparatorie, bombe. Anche se non si sente tanto bene, Ghali vuole recuperare il contatto con l’essenziale, a cercare la bellezza nel mondo. (agg. di Silvana Palazzo)

Ghali, chi sono i genitori del cantante a Sanremo 2024/ L’arresto del padre e la malattia della madre

“CASA MIA”, TESTO COMPLETO CANZONE GHALI A SANREMO 2024

Il testo “Casa mia” é cantato da Ghali al Festival di Sanremo 2024. Si tratta di un brano particolarmente evocativo e di denuncia, che tratta nello specifico un tema politico, oggigiorno molto attuale, ossia quello che riguarda la questione ambientale e la lotta per il rispetto della natura, mai risolta.

Il testo della canzone di Ghali, Casa mia, in corsa tra le 30 proposte Big al festival di Sanremo 2024, é uno dei brani festivalieri dal più alto volume di stream in ascolto al debutto del rilascio su Spotify Italia e si posiione tra i primi posti Per lui si prospetta un piazzamento a sorpresa nella calssifica finale di Sanremo 2024.

Rich Ciolino: chi è l’alieno di Ghali/ Sarà sul palco Sanremo 2024? Un indizio nel brano "Casa Mia"

TESTO COMPLETO “CASA MIA”: LE PAROLE DI GHALI

Vediamo il testo completo della canzone di Ghali per Sanremo 2024, “Casa mia”, un dialogo personale immaginario con un extraterrestre, che ci fa notare quanto la Terra sia ancora meravigliosa. Ma una denuncia del disastroso cambiamento climatico e delle guerre in atto.

Il prato è verde, più verde, più verde

Sempre più verde (sempre più verde)

Il cielo è blu, blu, blu

Molto più blu (ancora più blu)

Ma che ci fai qui da queste parti

Quanto resti e quando parti

Ci sarà tempo dai per salutarci

Non mi dire che ho fatto tardi

Siamo tutti zombie col telefono in mano

Sogni che si perdono in mare

Figli di un deserto lontano

Zitti non ne posso parlare

Ai miei figli cosa dirò

Benvenuti nel Truman show

Non mi chiedere come sto

Vorrei andare via però

La strada non porta a casa

Se la tua casa non sai qual è

Ma il prato è verde, più verde, più verde

Sempre più verde (sempre più verde)

Il cielo è blu, blu, blu

Molto più blu (ancora più blu)

Non mi sento tanto bene

Però

Sto già meglio se mi fai vedere

Il mondo come lo vedi tu

Non mi serve un’astronave, lo so

Casa mia,

Casa tua,

Che differenza c’è? Non c’è

Ma qual è casa mia

Ma qual è casa tua

Ma qual è casa mia

Dal cielo è uguale, giuro

Mi manca la mia zona

Mi manca il mio quartiere

Adesso c’è una sparatoria

Baby scappa via dal dancefloor

Sempre stessa storia

Di alzare un polverone non mi va (va)

Ma, come fate a dire che qui è tutto normale

Per tracciare un confine

Con linee immaginarie bombardate un ospedale

Per un pezzo di terra o per un pezzo di pane

Non c’è mai pace

Ma il prato è verde, più verde, più verde

Sempre più verde (sempre più verde)

Il cielo è blu, blu, blu

Molto più blu (ancora più blu)

Non mi sento tanto bene

Però

Sto già meglio se mi fai vedere

Il mondo come lo vedi tu

Non mi serve un’astronave, lo so

Casa mia,

Casa tua,

Che differenza c’è? Non c’è

Ma qual è casa mia

Ma qual è casa tua

Ma qual è casa mia

Dal cielo è uguale, giuro

© RIPRODUZIONE RISERVATA