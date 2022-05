Casa occupata da abusivi posta sotto sequestro/ Messi i sigilli e murato l’ingresso

A “Storie Italiane” si è tornati a parlare della casa occupata dagli abusivi a Napoli. Nell’abitazione risiedeva un’ex professoressa di 90 anni, che si era dovuta assentare dall’appartamento a causa di alcuni problemi di salute e, approfittando della sua degenza ospedaliera, gli occupanti si sono intrufolati all’interno dei locali, li hanno smantellati, gettando via oggetti e mobili di proprietà della signora, e hanno addirittura avviato i lavori di ristrutturazione. Ieri è arrivata la polizia municipale sul posto, e si tratta, come riferito nel corso del programma di Rai Uno condotto da Eleonora Daniele, del “primo atto sostanziale che viene realizzato da mesi”. La casa è stata messa sotto sequestro.

CASA OCCUPATA DA ABUSIVI A NAPOLI POSTA SOTTO SEQUESTRO: MA LA SIGNORA CARLOTTA NON PUÒ TORNARVI

A proposito della casa occupata dagli abusivi a Napoli, dopo il sequestro non ci sono più alibi per occuparla. La polizia locale ha murato l’ingresso della casa e ha posto i sigilli, perché precedentemente l’appartamento era stato chiuso con un lucchetto, che però era stato aperto. Purtroppo, però, la casa non tornerà alla signora Carlotta, perché andrebbe completamente ristrutturata. “Come fa la nipote a portare la zia 90enne in un luogo che non ricorda più nulla della sua esistenza?”, si è chiesto il giornalista Francesco Emilio Borrelli?

