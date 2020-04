Casa Vianello: Raimondo e Sandra Mondaini/ Su Canale 5 con 3 episodi, anticipazioni

Pubblicità

Questa sarà una giornata dedicata al grandissimo Raimondo Vianello in occasione del decennale della scomparsa al grido di “Viva Raimondo!” tra Cine34, Mediaset Extra e Canale5. Il doppio tributo occuperà la giornata di mercoledì 15 aprile, dalle 8.00 del mattino a notte inoltrata e, in particolare, su Canale5, andranno in onda ben tre episodi della storica “Casa Vianello”. Secondo quanto riporta la guida tv Mediaset, oggi pomeriggio andranno in onda tre episodi a campione e non successivi saltando dalla quindicesima e la sedicesima stagione. In particolare, alle 14.45, subito dopo Una Vita, andrà in onda il primo episodio della stagione numero 15 dal titolo “Sandra come Harry Potter” in cui Sandra fa dei bellissimi sogni, nei quali Raimondo si rivela ancora un marito innamorato e premuroso. Ma la realtà è un’altra e sarà Kate a consigliarle di fare come Harry Potter, ovvero credere di avere dei poteri magici e manovrare la realtà ma i risultati non piaceranno a Sandra soprattutto quando Raimondo scoprirà tutto e userà la cosa a suo vantaggio.

CASA VIANELLO, SANDRA E RAIMONDO TORNANO SU CANALE5 PER UN RICORDO SPECIALE

Casa Vianello poi continuerà con altri due episodi ovvero il quarto della quindicesima stagione e il 16esimo della sedicesima dal titolo, rispettivamente, “Calciatori anonimi” e “Dolce dormire” in cui Raimondo è vittima di due vere ossessioni: il calcio e la modella Anuk e questo non gli permettono di ricordarsi l’anniversario di nozze finendo per creare caos e problemi tra incendi e malori, come finirà questa giornata? Alla fine Sandro è obbligato quindi a seguire una cura disintossicante sul tipo degli alcolisti anonimi. La cura non funziona, anzi trasforma Raimondo e i suoi compagni di cura in un gruppo di hooligans scatenati e a quel punto sarà difficile riportarlo indietro. Infine, Sandra e Raimondo sono stanchissimi, dopo aver ristrutturato una parte del loro appartamento, e tutto perché sembra che qualcuno russi e renda loro impossibile dormire. Di chi sarà la colpa?



