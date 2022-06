Casa Vianello, Sandra Mondaini e Raimondo Vianello/ Lo show icona indelebile della tv italiana

Sandra Mondaini e Raimondo Vianello, coppia icona della storia televisiva italiana

Sandra Mondaini e Raimondo Vianello rappresentano un pezzo di storia importante per la tv italiana. La famosa coppia comica ha lasciato un segno indelebile nel mondo dello spettacolo nostrano, con gag e sketch brillanti, conditi di leggerezza ma allergici alla superficialità. Indimenticabile la sitcom Casa Vianello, per certi versi intoccabile e non replicabile. Sandra e Raimondo hanno romanzato con brillantezza la loro storia d’amore, scomponendola in modo dissacrante e divertente. Battibecchi, scambi di opinioni, litigate e dolci tregue, Vianello e Mondaini hanno dato vita ad una comicità tutta la loro. Lui, che nella sitcom fingeva di essere seccato dall’invadenza della moglie, cercava di sfuggirle e di scappare da una quotidianità pressante. Lei, sempre attenta alle mosse sospette marito, non lo perdeva un attimo di vista.

Della loro vita privata, lontani dalle telecamere, sappiamo che non ebbero mai figli. Sandra Mondaini e Raimondo Vianello, tuttavia, ne adottarono più di uno nel corso degli anni. Nella loro lunga carriera si sono divisi tra Rai e Mediaset, senza mai perdere il loro stile unico. Curioso che abbiano concluso la loro avventura in questo mondo, praticamente assieme. Raimondo Vianello morì ad Aprile 2010, mentre la moglie Sandra cinque mesi dopo per insufficienza respiratoria. In molti hanno avuto la sensazione che dopo la morte della sua dolce metà, la Mondaini fosse completamente spenta. Inevitabile il contrario, considerato quanto hanno condiviso e ciò che hanno rappresentato per l’Italia di quegli anni.

