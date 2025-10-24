Pier Silvio Berlusconi ha acquistato la casa di Sandra e Raimondo Vianello: era stata costruita dal papà negli anni ottanta.

Oggi a La Volta Buona si analizza un affare emerso questa mattina e che riguarda i compianti Raimondo Vianello e Sandra Mondaini. La loro abitazione di Milano, passata poi agli eredi, è stata infatti venduta alla famiglia Berlusconi. In particolare, come spiegato da Valerio Palmieri di Chi in collegamento con il tal di Caterina Balivo, l’acquisizione si sarebbe conclusa per più di 1 milione e 300 mila euro. “Un attico di 300 mq costruito negli anni ottanta da Silvio Berlusconi che era proprietario di un immobile proprio nei pressi della casa”.

Casa Vianello venduta alla famiglia Berlusconi, dice la sua anche Rita Dalla Chiesa – tra gli ospiti de La Volta Buona – che sembra apprezzare la scelta: “Trovo giusto che l’abbiano ripresa, si chiude un ciclo: quella casa apparteneva alle prime palazzine che Silvio Berlusconi costruì a Milano 2”. La conduttrice, con la complicità di Giancarlo Magalli, ha anche svelato un retroscena relativo al trasferimento di Raimondo Vianello e Sandra Mondaini da Roma a Milano.

Oltre alla notizia odierna della vendita di casa Vianello alla famiglia Berlusconi, Rita Dalla Chiesa ha raccontato come ai tempi Raimondo soffrì particolarmente il passaggio da Roma a Milano. Il compianto attore e conduttore era molto legato a quella abitazione ma, come svelato da Giancarlo Magalli – sempre a La Volta Buona – a causa di una truffa dovette privarsi dell’abitazione. “Sono incappati in un commercialista disonesto, hanno avuto una disavventura con le tasse e per lui vendere la casa di Roma è stato un grande dolore”. Precedentemente aveva invece rivelato di come l’abitazione, ora acquistata da Pier Silvio, fosse stata quasi donata da Silvio Berlusconi al fine di favorire il trasferimento a Milano di Raimondo Vianello e Sandra Mondaini affinché lavorassero a Mediaset.