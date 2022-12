CASABLANCA/ Il capolavoro di Michael Curtiz che ha tracciato un solco

È uno dei film più famosi e amati di sempre, è il lungometraggio più popolare dell’età d’oro di Hollywood, le sue battute fanno ancora parte oggi dell’immaginario collettivo. Casablanca di Michael Curtiz ha tracciato un solco nella storia della settima arte e il motivo è semplice: è un’opera ancora oggi attuale, che non ha perso smalto, ma anzi ha aumentato il suo valore. In occasione dell’80° anniversario della sua uscita, Casablanca torna in versione Steelbook 4K Ultra HD + Blu-ray grazie a Warner Bros. Entertainment.

SINOSSI – Casablanca: facile entrare, difficilissimo uscire, soprattutto se il tuo nome si trova sulla lista dei più ricercati dai nazisti. In cima a quella lista c’è il capo della resistenza Ceca Victor Laszlo (Paul Henreid) e la sua unica speranza di salvezza è Rick Blaine (Humphrey Bogart), un cinico americano che non rischierebbe grosso per nessuno…tanto meno per la moglie di Victor, Ilsa (Ingrid Bergman), la sua ex-amante che gli ha spezzato il cuore. Perciò quando Ilsa offre se stessa in cambio della garanzia di un trasporto sicuro di Laslo fuori dal paese, il duro Rick deve decidere cosa è più importante: la sua felicità o le innumerevoli vite in gioco.

Basato sull’opera teatrale Everybody Comes to Rick’s di Murray Burnett e Joan Alison, Casablanca è una dichiarazione su amore e romanticismo. Curtiz è geniale nel mescolare i generi – dalla commedia al dramma, passando per l’azione – puntando sull’amalgama perfetta di toni e generi. Premiato con l’Oscar per il miglior film, miglior regista e migliore sceneggiatura, Casablanca arrivò in Europa a Seconda guerra mondiale finita e l’accoglienza fu piuttosto tiepida. Nonostante ciò, la sua bellezza ha resistito alla prova del tempo ed è diventata punto di riferimento per diverse generazioni di autori e spettatori.

