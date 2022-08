Casadei al Chelsea/ Calciomercato news, ecco l’annuncio ufficiale dell’Inter

Calciomercato news, l’annuncio ufficiale dell’Inter per Casadei al Chelsea

L’Inter ha completato un’importante cessione lasciando andare Cesare Casadei al Chelsea in questa sessione estiva di calciomercato. Intercettato da Tuttomercatoweb.com, il diciannovenne Casadei ha dichiarato “Sono prontissimo a cominciare” ed è dunque volato in Inghilterra per vivere una nuova esperienza in Premier League con i Blues. Inizialmente si pensava che il cartellino del centrocampista potesse essere inserito nell’affare per arrivare a Bremer del Torino ma il brasiliano ha poi deciso di firmare con la Juventus.

Chalobah all'Inter?/ Calciomercato, il centrale del Chelsea per sistemare la difesa

Seguito con grande interesse da diversi club soprattutto all’estero, per Casadei il Chelsea si è mosso in anticipo rispetto alla concorrenza e nella giornata odierna è arrivato anche il comunicato ufficiale da parte dell’Inter tramite il proprio sito web: “FC Internazionale Milano comunica la cessione di Cesare Casadei al Chelsea Football Club. Il centrocampista classe 2003 si trasferisce a titolo definitivo al club inglese.”

CALCIOMERCATO INTER NEWS/ Acerbi supera Akanji, Salcedo ed Agoumé in partenza

Calciomercato news, Cesare Casadei al Chelsea dopo lo scudetto Primavera

Il passaggio di Cesare Casadei al Chelsea è diventato realtà in queste ore di calciomercato estivo. L’italiano, che ha vinto lo Scudetto Primavera nella passata stagione, si trasferisce a Londra per 15 milioni più 5 di bonus. Anche i Blues hanno ufficializzato il trasferimento con un comunicato in cui si può leggere, come riporta Tuttosport: “Considerato una delle prospettive più brillanti del suo Paese ha brillato a livello giovanile nel club e in nazionale, facendo parte dell’Italia che in estate ha raggiunto le semifinali del Campionato Europeo Under 19. Casadei è un centrocampista completo, che unisce fisicità e abilità aerea, ha grande tempismo e ottima tecnica, oltre capacità di smarcarsi quando arriva in area di rigore per segnare gol”.

LEGGI ANCHE:

Skriniar al PSG?/ Calciomercato news, francesi a Milano per trattare con l'Inter

© RIPRODUZIONE RISERVATA