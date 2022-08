Casadei al Chelsea?/ Calciomercato news, l’Inter parla del giovane pure col Sassuolo

Calciomercato news, nuova offerta all’Inter per portare Casadei al Chelsea

L’Inter è da sempre una delle società più attente ai giovani di talento ed in questa sessione di calciomercato estivo una big d’Europa ha messo gli occhi su un prospetto nerazzurro davvero interessante visti i rumors riguardanti il passaggio di Cesare Casadei al Chelsea. Accostato ai londinesi da qualche settimana, inizialmente sembrava che il cartellino di Casadei potesse rientrare nella trattativa per arrivare a Gleison Bremer del Torino ma il brasiliano ed i granata hanno poi accettato la proposta della Juventus.

CALCIOMERCATO INTER NEWS/ Inzaghi aspetta Akanji o Acerbi, il Lorient vuole Agoumé

Dopo una prima offerta rispedita al mittente, i Blues sarebbero ora tornati alla carica nel tentativo di accaparrarsi il diciannovenne originario di Ravenna arrivando ad offrire 10 milioni di euro pur di portarlo in Inghilterra. Secondo quanto rivelato dal Corriere dello Sport, l’Inter potrebbe convincersi a lasciar partire il classe 2003 per 15 milioni di euro, somma questa a cui i britannici potrebbero arrivare tramite l’inserimento di alcuni bonus ma senza concedere il diritto di riacquisto ai lombardi.

Calciomercato Inter news/ Piace Akanji, mister Inzaghi: "Ranocchia va sostituito"

Calciomercato news, concorrenza del Sassuolo per Cesare Casadei al Chelsea

Le chances di vedere Cesare Casadei al Chelsea entro la fine di questa finestra estiva di calciomercato sembrano essere dunque molto buone. I rumors più recenti rivelano però che anche il Sassuolo sarebbe molto interessata al centrocampista e, a differenza degli inglesi, potrebbe inserire il diritto di riacquisto in favore dei milanesi. Da martedì la trattativa con i Blues dovrebbe subire un’accelerazione in un senso o nell’altro e non va sottovalutata nemmeno la pista francese visto che pure il Nizza sarebbe disposto ad offrire 10 milioni per il cartellino di Casadei.

LEGGI ANCHE:

CALCIOMERCATO INTER NEWS/ Akanji per la difesa, ufficiale la risoluzione di Sanchez

© RIPRODUZIONE RISERVATA