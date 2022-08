Casadei al Chelsea?/ Calciomercato: nuova offerta all’Inter, la chiusura pare vicina

Calciomercato news, nuova proposta per portare Cesare Casadei al Chelsea

In questa sessione estiva di calciomercato potrebbe concretizzarsi il passaggio di Cesare Casadei al Chelsea secondo le indiscrezioni più recenti emerse nelle ultime ore. Il talentuoso centrocampista dell’Inter ha attirato su di sè l’attenzione di diverse società importanti grazie al rendimento offerto in campo nel settore giovanile nerazzurro e sembrava potesse finire al Torino prima che Bremer passasse alla Juventus.

Ora però da alcune settimane su Casadei si registra il forte interesse del Chelsea che sarebbe tornato a bussare alla porta dei lombardi con una nuova proposta dopo che le due precedenti sono state rifiutate dai dirigenti interisti. Il diciannovenne viene valutato 20 milioni di euro, 15 di base fissa più 5 di bonus, dai milanesi ma avrebbe già trovato, insieme con il suo entourage, l’intesa per trasferirsi a Londra e giocare per i Blues, decisi a chiudere l’operazione in settimana. Tramite il denaro ottenuto da questa cessione, l’Inter potrà finalmente comprare il difensore centrale tanto desiderato da mister Simone Inzaghi.

Calciomercato news, sempre più possibile il passaggio di Casadei al Chelsea

L’approdo di Cesare Casadei al Chelsea potrebbe avvenire già entro la giornata di giovedì in questo agosto di calciomercato estivo. I Blues presenteranno una nuova proposta ufficiale che si avvicini alla richiesta, si parla di 18 milioni, e così Casadei potrebbe presto seguire in Premier League un altro italiano come Gianluca Scamacca, passato il mese scorso dal Sassuolo al West Ham. Inoltre, Casadei dovrebbe legarsi al Chelsea del tecnico Tuchel per i prossimi sei anni.

