Casadilego/ Duetto con Hell Raton per conquistare la vittoria a X Factor 2020

Casadilego vincitore di X Factor 2020?

Casadilego è una finalista di X Factor 2020 ma questo lo sapevamo fino da quando timida e commossa con la sua chitarra e i suoi capelli blu si è presentata sul palco per le audizioni. Quando la sua ugola d’oro ha iniziato a regalarci note altissime e quasi angeliche trasportandoci nel suo mondo, tutto è cambiato e lo stesso Manuel Agnelli, da sempre il giudice più duro del talent show di Sky Uno, si è sciolto in lacrime. Da lì in poi Casadilego è stata una conferma anche se per un attimo, ai live, sembrava un po’ essersi smarrita forse schiacciata, come qualcuno al tavolo dei giudici ha fatto notare, dalla costruzione che le stava intorno e dalla produzione, perdendo un po’ la sua anima così elegante e sensibile. Alla fine però la cantautrice l’ha spuntata arrivando sul palco della finalissima a differenza delle sue compagne di viaggio, CmqMartina e MyDrama (altra favorita poi smarritasi strada facendo), e puntando adesso alla vittoria finale. Sarà davvero la pupilla di Manuelito a vincere questa sera la finalissima contro N.A.I.P., Little Pieces of Marmelade e Blind?

Duetto con Hell Raton per conquistare la vittoria nella finalissima e un best of che la riporta alle origini

Ad attendere CasadiLego questa sera ci saranno tre manche eliminatorie, alla fine di ognuna delle quali uno dei finalisti andrà a casa lasciando l’altro correre verso la vittoria. La prima mache vedrà Casadilego impegnata con Stan ft. Hell Raton in una cover di Eminem feat. Dido. Dopo che i giudici dei ragazzi si saranno messi in gioco, nella seconda manche si continuerà la corsa solitaria con un medley di quelle che sono state le canzoni simbolo della loro esperienza a X Factor 2020 e, in particolare, Casadilego si lancerà nel suo best of con le canzoni Kitchen Sink, una cover di Twenty One Pilots, xanny, una cover Billie Eilish e A case of you, cover di Joni Mitchell. Nella terza manche toccherà di nuovo al suo inedito e questa volta Casadilego porterà il pezzo al quale è tanto legata, Vittoria. Le riuscirà questa scalata alla vittoria finale oppure no?



© RIPRODUZIONE RISERVATA