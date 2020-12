Casadilego finalista di X Factor 2020?/ Mika: “commuovi, ma nel mondo discografico..”

Casadilego mette tutti d’accordo nel suo duetto con Lazza nella semifinale di X Factor 2020. “Stai ben ovunque, sei bravissima”, dice Agnelli soddisfatto. Emma Marrone è letteralmente ammaliata dalla semifinalista e non perde occasione per ribadirlo, esprimendo tutta la sua ammirazione: “Esibizione impeccabile, ma la cosa più bella che succede con questi featuring è che nella musica non c’è razzismo, siamo tutti nello stesso posto, questa è una serata grandiosa perché il messaggio è che tutti possiamo fare ed essere tutto”. Mika vuole che Casadilego si prenda cura dei suoi punti di forza, gli stessi che rappresenterebbero anche le sue lacune: “La luce che tu hai è un potere di commuovere ma nel mondo discografico questo rischia di essere appiattito. La fragilità della tua voce è anche la tua forza, non dimenticare mai questa cosa”. (Aggiornamento di Jacopo D’Antuono)

Casadilego tra Ed Sheeran e Laza nella doppia manche della semifinale di X Factor 2020

Doppia manche, un solo eliminato, per fortuna per Casadilego che a X Factor 2020 continua a piangere eliminazione dopo eliminazione. Anche giovedì scorso le è costato dire addio a Benedetta dei Melancholia e alla sua Martina, compagna di squadra nelle under donna di Manuel Raton. Per lei però è arrivato il momento di archiviare tutto e andare avanti perché anche questa sera lo sforzo da compiere sarà doppio per ottenere l’accesso alla parte finale del programma. Per lei c’è un programma un duetto e poi un’altra manche da giocare in singola, ma con quali brani e con chi duetterà Casadilego? Nella prima manche la cantante dai capelli blu dovrà cantare in featuring con Lazza sulle note di Catrama e, se passerà indenne, nella seconda si esibirà invece in quello che possiamo definire il suo cavallo di battaglia, ovvero il brano che le dà il nome artistico ovvero Lego House di Ed Sheeran. Chi ha seguito la sua storia sin dalle audizioni sa bene che Casadilego si è presentata come fan di Sheeran e che il suo nome è la traduzione italiana proprio del titolo di questo brano. Come andranno le cose per lei in questa semifinale? Ci sarà un posto per lei in finale o i giudici ci riserveranno nuove sorprese?

Casadilego finalista di X Factor 2020?

La settimana scorsa Casadilego ha avuto modo di esibirsi in due manche, una con l’orchestra e una senza, ed è proprio con Yesterday dei Beatles che stacca il suo biglietto per la semifinale anche se Manuel Agnelli continua a puntare il dito contro il rivale giudice chiedendo di ‘non normalizzarla’. Altra storia per Emma Marrone che vede nella sua semplicità il suo modo di essere e il suo enorme talento. E’ stata lei a scegliere questo brano da dedicare ad una persona cara ma sul palco non ha voluto dire di più e quando Mika ha insistito per saperlo, lei gli ha dato appuntamento lontano dalle telecamere. Alla fine il suo giudizio è arrivato tagliente al grido di ‘l’emozione l’hai provata ma la devi suscitare in chi ti ascolta’ e la sua motivazione non è arrivata. Chiude Hell Raton ricordando che le ragazze hanno cantato dopo l’addio dei Melancholia e non era una cosa facile. Andrà meglio in questa semifinale?



