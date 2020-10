Casadilego, inedito Vittoria, Under donne/ Manuel Agnelli incantato! (X Factor 2020)

Casadilego, Under donne X Factor 2020, la cantante da capelli blu che ha fatto piangere Manuel Agnelli

Bella, dallo sguardo dolcissimo e dai capelli blu, Casadilego conquista il pubblico di X Factor 2020 ma anche i giudici che si commuovono davanti alla sua esibizione dolce e quasi eterea come la sua voce. La sedicenne Elisa, questo il suo vero nome, si ispira al cantautore britannico Lego House da cui ha preso il nome. Da sola, con la sua chitarra e i suoi occhi sinceri, si è presentata sul palco delle Audizioni del programma come fan di Ed Sheeran da più di 9 anni ma con una sua cover di Joni Mitchell che lascia senza parole i giudici e, in particolare, fa arrivare alle lacrime anche il duro Manuel Agnelli che si complimenta con lei per la sua ‘veridicità’. La cantante di origini abruzzesi ha raccolto solo giudici positivi a cominciare proprio dal rocker che l’ha elogiata dicendosi convinto che il suo sia davvero un grande talento. Questa sera porterà sul palco dei Live di X Factor 2020 il suo inedito “Vittoria”.

Casadilego conquista i giudici e sbarca ai Live, quale sarà l’inedito che porterà sul palco?

Anche il neo arrivato Hell Raton, emozionato e con gli occhi lucidi, ha confermato ei essere stato rapito da Casadilego, la prima persona che è riuscito a teletrasportarsi da un’altra parte. Lo stesso hanno fatto e detto anche Emma Marrone e Mika. Se la prima è rimasta impressionata dall’arte espressa dalla cantante, il secondo le ha confidato che molti arrivano sul palco dicendosi delle star ma lei ci è arrivata da fan quando poteva permettersi di dire molto altro. La sua fragilità e la sua grazie hanno conquistato tutti anche sulle note di Sting, l’autore che gli ha permesso di ottenere una delle cinque sedie disponibili nella corsa verso i Live, e giovedì scorso? Hell Raton l’ha scelta per la sua squadra dopo essersi esibita al piano con una cover dei Twenty One Pilots che ha commosso anche Lazza, il produttore che il giudice ha voluto portare con lui nel momento dell’ultima scelta, quella dei Last Call che hanno segnato il passaggio ai Live. Ma chi è Casadilego? Il suo vero nome è Elisa Coclite, è una 17enne nata a Bellante (TE), dove ha studiato pianoforte e ha imparato anche la chitarra lasciandosi andare alla sua passione per la musica seguendo il suo idolo, Ed Sheeran. Sarà lei la vincitrice di X Favtor 2020? Il video della sua audition è arrivato ad un passo da 2 milioni di views, se questa è una prova..



