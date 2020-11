CasadiLego/ Niente inedito per lei nella doppia manche, paura? (X Factor 2020)

Casadilego, niente inediti nella doppia manche del quinto live di X Factor 2020

Casadilego è pronta ad un salto di qualità in questo quinto live di X Factor 2020? Non è la prima volta che i giudici le chiedono di tornare alla sua dimensione originale, a quell’emozione che ha saputo regalare, fino alle lacrime, alle sue audizioni, e forse questa sera, con l’aiuto dell’orchestra ospite del programma nella prima manche tutto potrebbe succedere. La cantante dai capelli blu in forza nelle under donna di Manuelito, porterà sul palco Dance Monkey Tones and I, in una sua versione personale e intima. Questo convincerà il pubblico a farla passare alla seconda manche? A quel punto porterà sul palco Yesterday dei The Beatles. Questo basterà a farla accedere al sesto live della prossima settimana e sognare davvero la finalissima di X Factor 2020?

Manuel Agnelli chiede a CasadiLego di tornare alle origini, è ancora possibile?

Giovedì scorso, Casadilego ha portato sul palco il suo inedito per la manche veloce e nella seconda ha cantato Rapide, il brano di Mahmood ri-arrangiato da Tha Supreme. Inutile dire che anche in questo caso Manuel Agnelli ha un po’ criticato la produzione sicuro che in questo si stia solo impoverendo rispetto alla ricchezza che ha portato alle audizioni quando è riuscita a farlo piangere. Stessa cosa Emma Marrone che sente un po’ la mancanza delle sue esibizioni delle audizioni ma anche tutte quelle che ha avuto modo di vedere su Instagram. Manuelito è convinto che si debba provare un po’ tutto e che sapevano che avrebbero rischiato giovedì scorso ma quello che c’è alla base rimane ovvero la bravura di Casadilego e anche Mika ne è certo. Siamo sicuri che questa sera sarà spogliata da tutto quello che c’è stato intorno a favore del suo lato intimo e profondo?



© RIPRODUZIONE RISERVATA