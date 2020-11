Casadilego/ Rivoluzione in atto con Rapide di Mahmood a X Factor 2020, ci stupirà?

Casadilego si rivoluziona a X Factor 2020 con Rapide di Mahmood

Casadilego sempre più fuori dalla sua zona confort e dalle canzoni melodiche e introspettive per raggiungere una nuova vetta in questa sua esperienza in X Factor 2020? La cantante dai capelli blu è pronta a tornare sul palco del programma questa sera dopo l’ottima puntata della scorsa settimane e i commenti positivi che stanno piovendo addosso al suo modo di cantare, alla sua voce e al suo modo di essere. Dopo aver accusato il colpo dei commenti in cui si faceva cenno al suo aspetto fisico e lo sfogo che ha accomunato lei e le sue colleghe delle Under donne, Casadilego adesso guarda lontano perché tra le favorite alla fase finale del programma, ma cosa porterà sul palco questa sera in questo quarto live? Nella prima delle due manche previste, Casadilego canterà il suo inedito dal titolo Vittoria e subito dopo, nella seconda, potrà sbizzarrirsi sulle note della movimentata e ritmica Rapide di Mahmood, una vera e propria scommessa per lei.

Casadilego ha talento ma con Lontanissimo non convince i giudici

Manuelito punta molto sull’effetto sorpresa e sulla voglia di cambiamento della sua Casadilego e questa sera si giocherà il tutto per tutto dopo il successo di giovedì scorso quando la cantante si è esibita sulle note di Lontanissimo, il suo nuovo singolo. Proprio la scorsa settimana, Manuel Agnelli aveva sottolineato il fatto che lei non ha di certo bisogno di ballare e fare le capriole per conquistare il pubblico perché ha delle doti pazzesche e un timbro di donna matura che sconvolge, una dote che il frontman ha definita unica. Emma Marrone continua ad affermare che lei ha talento da vendere ma che la sua canzone non l’ha convinta, non questa volta. Mika è convinto che lei sia brava e potente ma aspetta il momento in cui Casadilego tornerà a far emozionare e piangere di nuovo tutti come ha fatto alle sue audizioni. Il momento arriverà questo giovedì? Per le canzoni scelte sembra proprio di no.



