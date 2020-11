Casadilego, Under donne/ Vittima di bodyshaming sui social, con Sunny..

Casadilego vittima di bodyshaming dopo il primo live di X Factor 2020

Casadilego canterà ‘Sunny’ di Billie Eilish, questo è il responso dell’incontro post live tra le under donne e il loro giudice. In settimana Hell Raton ha fatto visita a Casadilego e alle sue ragazze per commentare il primo live e per capire se le tre hanno avuto modo di sentire e leggere i commenti che sono arrivati sui social. Le tre ammettono di averlo fatto e la cosa che più ha dato fastidio a CmqMartina sono i commenti negativi arrivati sull’aspetto fisico di Elisa che è stata subito vittima di bodyshaming. La loro reazione sarà subito però nei loro nuovi brani che questa sera porteranno sul palco le under donne di X Factor 2020. Riusciranno a ritornare tutte e tre al loft e una di loro andrà al ballottaggio con Eda Marì finendo fuori?

Casadilego debutta ai live di X Factor 2020 con Vittoria

‘Mi chiamo Elisa, ho 17 anni e il mio nome d’arte è Casadilego’, così si presenta la ragazza dai capelli blu che ama fare musica e non solo nel suo tempo libero ma tutto il resto del suo tempo. Le sue due parti, quella classica e quella moderna, hanno combattuto tanto ma adesso hanno finalmente trovato un equilibrio. A X Factor 2020 si sta divertendo molto e questo modo di ricevere tutte queste attenzioni le piace molto. Il suo giudice si è detto fan della sua voce che messa sotto ‘accusa’ ha deciso di spingersi oltre. Il brano portato sul palco giovedì scorso con il titolo Vittoria, un brano in cui si parla di una ragazza che vuole diventare madre e che non ha paura. Manuel Agnelli la accoglie con una serie di complimenti a cominciare dalla sua vocalità, dal suo modo di passare dagli acuti al falsetto, dalle note basse a quelle alte, rendendo tutto speciale, come se fosse un’anziana protagonista e invece è una ragazza. Emma Marrone l’ha trovata molto brava con un testo davvero molto forte, sicuramente potrà andare molto lontano. Anche Mika si complimenta con lei ammettendo che c’è davvero poco da altro da dire. Manuelito è molto emozionato quando parla di Elisa che è alla sua prima volta con un brano in italiano, ha un’esecuzione impeccabile ed è bravissima sia come presenza che come tecnica.



