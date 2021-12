Casadilego, vincitrice X Factor 2020/ Cosa fa ora la cantante

Partecipare a un talent show può rappresentare un ottimo trampolino di lancio per costruirsi una carriera nel mondo della musica. Anche chi non ha avuto l’opportunità per studiare ne approfitta per imparare dai maestri che sono presenti in questi programmi e poterne trarre il meglio. I nomi di chi ce l’ha fatta sono ormai sempre più numerosi, basti pensare a Marco Mengoni, Noemi, Emma Marrone e Alessandra Amoroso, giusto per citarne alcuni.

FRANCESCO RENGA CON CASADILEGO "UNA RAGIONE DI PIÙ" A SANREMO 2021/ Ottimo duetto

Negli ultimi anni anche “X Factor” si sta rivelando un’ottima fucina di talenti. Tra questi c’è Casadilego, che ha trionfato nel 2020 a soli diciassette anni. Pur essendo giovanissima, lei è una grande perfezionista: studia infatti pianoforte classico. oltre a saper suonare la chitarra.

Casadilego: la giovanissima vincitrice di “X Factor 2020”

Il suo nome d’arte, Casadilego, è nato prendendo spunto da una canzone del suo idolo Ed Sheeran. Ma alla fine le ha portato fortuna ed è riuscita a stupire tutti i giudici sin dalle audition di “X Factor 2020“. Manuel Agnelli si era addirittura commosso dopo la sua esibizione di una cover di Joni Mitchell. E non era stato un caso che il video su Youtube avesse superato le due milioni di visualizzazioni.

X FACTOR 2020 PAGELLE E VINCITORE/ Trionfa Casadilego, ma è Mika a conquistare tutti

La vittoria che Elisa Coclite (questo il suo vero nome) non era apparsa quindi così sorprendente. Un paio di settimane fa la giovane era stata quindi felicissima all’idea di tornare sul palco da dove tutto era iniziato e di potersi esibire al fianco dell’artista irlandese. Ma già pochi mesi fa aveva potuto mostrare tutto il suo talento in una vetrina importante come quella del Festival di Sanremo, dove aveva cantato con Francesco Renga, che l’aveva fortemente voluta per interpretare “Una ragione in più“, brano di Ornella Vanoni.

LEGGI ANCHE:

VINCITORE X FACTOR 2020, CHI E'?/ Ha vinto Casadilego, ma Cattelan la manda via...

© RIPRODUZIONE RISERVATA