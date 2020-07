Casaleggio/ “Fake news dai media tradizionali, Rousseau piattaforma democratica”

Davide Casaleggio ha rilasciato un’intervista nelle scorse ore che sta facendo discutere. Il presidente dell’Associazione Rousseau, esponente di spicco del Movimento 5 Stelle, ha parlato così con Tpi e La7: “Ho molti dubbi sulla libertà di stampa in Italia. Più che Facebook e i social, le più grandi fake news di questi anni provengono sempre dai mass media tradizionali”. Casaleggio ha quindi rivendicato l’importante ruolo della sua piattaforma: “Con Rousseau abbiamo dimostrato che è possibile per gli iscritti candidarsi e scegliere i candidati che possono partecipare alle elezioni”. E i prossimi 25 e 26 luglio, in quel di Milano verrà presentato online il Villaggio Rousseau, in compagnia di Vito Crimi, capo politico dei pentastellati, e del ministro dell’estero Di Maio: “Dal punto di vista della partecipazione – ha proseguito il presidente dell’associazione – abbiamo fatto recentemente, lo scorso settembre, il record mondiale per una sola votazione. La partecipazione degli iscritti è sempre molto intensa”.

DAVIDE CASALEGGIO: “DOBBIAMO RECUPERARE RISORSE PER LA SANITA’”

A Tpi Casaleggio ha parlato anche della necessità di reperire risorse per superare la crisi sanitaria di questi ultimi mesi: “Dobbiamo recuperare risorse da tutte le fonti disponibili, anche per la sanità. Quello che è bizzarro è che nei primi mesi di quest’anno abbiamo speso meno di sanità rispetto l’anno precedente. Anche nella digitalizzazione della sanità noi andremo a spendere meno. Gli investimenti saranno necessari ma creeranno un risparmio nella gestione della sanità per cui dobbiamo pensare in modo chiaro come vogliamo spendere quei soldi”. Si parla poi del premier Giuseppe Conte, tornato recentemente vittorioso da Bruxelles dopo aver ottenuto 209 miliardi di euro con il Recovery Fund: “Conte ha avuto un ruolo importante che ha dovuto gestire in modo attento”, ma Casaleggio non è attratto da un certo tipo di politica: “Non mi appassiona vedere la politica come una tifoseria. Oggi gestiamo la politica come una partita di calcio. Sicuramente l’eredità che mio padre mi ha lasciato dal punto di vista delle idee è importante, è una grande responsabilità”.



