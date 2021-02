Casalino: “Conte non è mai stato dalla D’Urso”/ Ma è una clamorosa bufala

Dopo anni nelle retrovie a sostegno del premier Giuseppe Conte, Rocco Casalino in queste settimane è pressoché presenza fissa in televisione. L’ex concorrente del Grande Fratello sta promuovendo il suo libro “Il Portavoce” e anche ai microfoni di Piazzapulita ha rilasciato alcune dichiarazioni degne di nota…

C’è un dettaglio però che non è passato inosservato: parliamo dell’incredibile gaffe, o bufala come dir si voglia, a proposito del “dossier” Barbara D’Urso. Commentando le polemiche che hanno coinvolto il segretario del Pd Nicola Zingaretti, l’ex portavoce di Palazzo Chigi ha affermato che Conte non è mai stato ospite dei programmi condotti dal volto di Canale 5. Ma in realtà non è assolutamente così…

Casalino: “Conte non è mai stato dalla D’Urso”. Ma è una fake news

«C’è stata una polemica terribile, hanno sbranato Zingaretti fuori e dentro il Pd, fossi stato tu il portavoce lo avresti consigliato così? Tu hai mandato tutti dalla D’Urso, da noi no, ma da lei sì…», la domanda di Corrado Formigli a Rocco Casalino, che ha replicato: «Conte non è mai andato. Credo che ci sia un atteggiamento snob verso certi programmi, alcuni sono considerati di Serie A e altri di Serie B. Non so se lo avrei fatto, ma l’attacco a Zingaretti per un tweet mi sembra ingiusto». Come dicevamo, non è affatto vero quanto affermato da Casalino: l’ex premier Conte è stato ospite di Live – Non è la D’Urso un anno fa, il 23 febbraio 2020, all’alba della pandemia da Covid-19. Un collegamento dalla sala operativa della Protezione Civile che fece parecchio discutere, ma che forse non è rimasto impresso a Casalino… Clicca qui per il video

