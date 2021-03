Casalino, niente Maurizio Costanzo Show: “colpa” di Grillo/ “Stop alla registrazione”

Niente “Uno contro tutti” per Rocco Casalino al Maurizio Costanzo Show: saltata l’ospitata dell’ex portavoce di Palazzo Chigi al celebre programma in onda su Canale 5. Il motivo? Il nuovo regolamento introdotto da Beppe Grillo, fondatore del Movimento 5 Stelle, sulle partecipazioni televisive degli esponenti grillini…

Ombretta Piccioli e il film sparito su Emanuela Orlandi/ "Il regista temeva che..."

Come riportano i colleghi di Tv Blog, la registrazione era prevista per il prossimo 30 marzo, con la messa in onda in programma il giorno successivo. Reduce da una lunga campagna promozionale per il suo libro, Rocco Casalino è stato invitato da Maurizio Costanzo per parlare di politica e non solo. Ma le regole di ingaggio non sono consone al vademecum stilato da Beppe Grillo, che ha dato ordini precisi su come le trasmissioni dovrebbero comportarsi in presenza di volti pentastellati…

Madame: “Scoperto il se*so a 3 anni”/ “Androgina? Le questioni di genere non le vivo”

ROCCO CASALINO, SALTA L’OSPITATA AL MAURIZIO COSTANZO SHOW

Come ben sappiamo, Beppe Grillo ha definito «non più tollerabili» le continue interruzioni da parte degli ospiti in presenza di esponenti del Movimento 5 Stelle, arrivando a fornire indicazioni precise per le riprese (inquadrature in modalità singola, senza stacchi su altre persone presenti o sulle calzature indossate, ndr). La modalità dell’intervista del Maurizio Costanzo Show, il già citato “Uno contro tutti”, non è allineato alle disposizioni di Grillo e per questo motivo è arrivato lo stop alla registrazione con Rocco Casalino in programma il prossimo 30 marzo. Non ci resta che valutare se si tratta di uno stop definitivo o se alla fine si arriverà ad un compromesso. Ricordiamo che ieri è andata in onda la prima puntata della nuova stagione del MCS con protagonista Giorgia Meloni: in questo caso nessun problema di “censura”…

LEGGI ANCHE:

Scuole aperte, ipotesi tamponi ogni settimana/ Atteso via libera Iss a test salivari

© RIPRODUZIONE RISERVATA