Casalino: “Sono ubriaco dalla libertà”/ Video: “Mi nascondo da 20 anni”

«Mi sto preoccupando e mi dico: “Ma che sto facendo?”»: così Rocco Casalino in compagnia di Diego Bianchi. L’ormai ex portavoce di Palazzo Chigi ha infatti rilasciato una lunga intervista ai microfoni di Propaganda Live – verrà trasmessa nella puntata di questa sera, venerdì 12 febbraio 2021 – e nel video di anticipazioni diffuso da La 7 emerge subito una prima dichiarazione degna di nota: «Sono ubriaco dalla libertà».

Rocco Casalino nel breve estratto ha poi tenuto a precisare di non parlare per nome di nessuno: «Il portavoce ha sempre il terrore… infatti non sto parlando da portavoce: io ho finito, sono opinioni mie personali». E ancora: «Rappresento me stesso per una volta, ho un po’ piacere di dire una cosa mia: sono vent’anni che mi nascondo, che sembra che mi debba vergognare».

Braccio destro dell’ex premier Giuseppe Conte, Rocco Casalino negli ultimi anni è stato spesso al centro delle polemiche. L’ex concorrente del Grande Fratello ha acceso il dibattito per la gestione della comunicazione del premier, incappando in diverse occasioni in gaffe rumorose. La libertà sopra citata sembra legata alla fine del ruolo di portavoce del premier e non ci resta che attendere cosa dirà nel fitto dialogo con Diego Bianchi. Ricordiamo che nei prossimi giorni verrà pubblicato il suo libro “Il Portavoce”, un’autobiografia che ripercorre la sua storia, dall’adolescenza fino ai giorni al fianco di Conte. E le prime anticipazioni hanno già fatto parecchio rumore, basti pensare al racconto del complicato rapporto con il padre, che spesso tornava a casa ubriaco e si sfogava su moglie e figli…





