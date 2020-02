Cascate di Sai Yok Noi/ Parco Nazionale Sai Yok: un luogo da fiaba (Pechino Express)

I concorrenti di Pechino Express 2020 questa sera lasceranno Hua Hin per raggiungere Bangkok, tappa conclusiva di questa terza puntata. Per farlo, attraverseranno uno dei luoghi più belli del pianeta, le cascate di Sai Yok Noi, uno scorcio storico, incontaminato, che si trova nel Parco Nazionale Sai Yok. Inaugurato nel 1980 e da allora meta turistica d’eccellenza, il parco che custodisce le preziose cascate di Sao Yok Noi si trova, in particolare, a circa 98 chilometri da Kanchanaburi; si tratta di una riserva dallo straordinario patrimonio naturalistico, racchiusa all’interno di oltre 300 chilometri quadrati. Non sappiamo ancora quali saranno le prove che le coppie dell’avventurare game di Rai 2 dovranno s superare al cospetto delle affascinanti cascate di Sai Yok. Ciò che è certo è che potranno ammirarle in tutta la loro maestosità, in un viaggio destinato a far sognare anche il pubblico.

LE CASCATE DI SAI YOK NOI E IL PARCO NATURALE

Il Parco Nazionale Sai Yok custodisce due spettacolari cascate. La prima è quella di Sai Yok Yai, alta oltre 10 metri, la seconda è quella di Sai Yok Noi, che unisce le sue acque ad un altro gruppo di cascate minori. Ai piedi di una delle due cascate vi è un laghetto dove i turisti possono trovare refrigerio fra una tappa e l’altra del loro viaggio, ma coloro che invece preferiscono ai bagni le escursioni, possono incamminarsi in un sentiero naturale alla scoperta di uno degli scorci più belli della zona. Si tratta della cosiddetta grotta di Sai Yok Cave, posta all’incirca a due chilometri di distanza dal luogo dove sgorgano le cascate. Fino al 2018 la cavità era ispezionabile anche dai turisti; oggi, però, le grotte sono state chiuse, ma i panorami che le circondano meritano comunque una sbirciatina. In ogni caso, non lasciatevi ingannare dai panorami selvaggi di questo luogo così incontaminato. A pochi muniti dalle cascate e dalle grotte, sono disponibili caffetterie, negozi di souvenir e attività al servizio dei turisti.

DOVE SOGGIORNARE NEL PARCO NAZIONALE SAI YOK

Il Parco Nazionale Sai Yok è uno dei luoghi più gettonati dai turisti che scelgono di visitare la provincia di Kanchanaburi. Gli appassionati fanno di questo posto così spettacolare una tappa del loro viaggio non solo per i panorami, ma anche per la possibilità di poter effettuare escursioni sul fiume Kwai. Nashaplaneta svela infatti che da queste parti si possono effettuare gite sul lago e pernottare in veri e propri hotel galleggianti, per prolungare la visita in quello che oggi è considerato uno dei luoghi più belli della Thailandia. I prezzi per gli alberghi partono, in particolare, da circa 800 baht per camera, mentre, per chi sceglie di soggiornare in tenda il costo è di circa 50 baht, a cui aggiungere un sacco a pelo dal costo di circa 300 baht. Ma non è tutto: nel territorio del Parco Nazionale di Sai Yok è inoltre possibile osservare la rigogliosa fauna di teak, che circonda le sponde del fiume Kwai, la fitta giungla che costeggia la montagna e gli animali esotici che popolano la zona.



