“Caschi per equitazione razzisti verso fantini afro”/ NYT: “Coi rasta non entrano”

Il New York Time ha realizzato un’inchiesta sui caschi per l’equitazione, denunciando come i diversi modelli in commercio siano “razzisti” contro i fantini afroamericani. Essi, infatti, non si adattano alle persone che hanno naturalmente dei capelli ricci molto voluminosi oppure i tradizionali rasta. “Gli atleti di colore si sono sentiti a lungo praticamente invisibili in uno sport che rimane prevalentemente bianco. Per chi ha i capelli naturali, che per molti è una dichiarazione di orgoglio e identità nera, trovare un casco che si adatti correttamente può essere quasi impossibile, creando un’altra barriera alla piena inclusione”, si legge nell’articolo.

Macron e la missione (controversa) in Africa/ Punta al petrolio, contro Russia e Cina

Le aziende che producono i dispositivi di sicurezza in questione hanno replicato che non erano a conoscenza dei problemi di vestibilità e che non esiste una soluzione semplice, ma qualcuno sembrerebbe stare lavorando per risolvere. L’impresa però è costosa e richiede anni in virtù degli elevati standard da rispettare, tanto che molti produttori si domandano se ne valga realmente la pena. Non è chiaro, infatti, quanti siano i fantini di colore interessati. L’aspetto certo è che, senza un casco della misura corretta, nessuno può andare a cavallo, dato che il rischio di traumi è elevato. È per questo che, secondo quanto rivelato dal quotidiano, a qualcuno negli scorsi anni è stata negata la possibilità di salire in sella.

"Biden Jr ha venduto parti di jet alla Russia"/ La Verità "Finanziata azienda cinese"

“Caschi per equitazione razzisti verso fantini afro”, l’inchiesta del NYT genera polemica

L’inchiesta del New York Times sui caschi per l’equitazione “razzisti” nei confronti dei fantini afroamericani, ad ogni modo, non è passata inosservata. In molti, come riportato da Il Giornale, hanno ritenuto la polemica del quotidiano “ultra liberal” eccessiva e ipocrita rispetto a quello che è il reale problema. Una deriva insomma di quella che è la cultura WOKE in tendenza in questi mesi. Il senso è che bisogna stare in guardia davanti alle ingiustizie razziali e sociali, ma senza cercarle in modo ossessivo ovunque.

OMS difende la Cina su origine del covid/ La Verità: "È la quinta colonna di Pechino"

Il quotidiano, da parte sua, ha denunciato un problema che è evidentemente reale ma ancora poco conosciuto, riportando anche le testimonianze di persone che lo stanno vivendo in prima persona. Un dato di fatto, inoltre, sta nelle percentuali di fantini bianchi e di colore. I primi sono il 92%, mentre i secondi solo lo 0,5%. È difficile, tuttavia, pensare che queste differenze siano derivanti semplicemente dalla mancanza di caschi che si adattino ai capelli afro o ai rasta. Una rottura delle barriere, ad ogni modo, pare ancora lontana.











© RIPRODUZIONE RISERVATA