Case all’asta, conviene acquistarle?/ “Si risparmia fra il 25 e il 30%, ecco tutti i passaggi da fare”

Si parla dell’acquisto di case all’asta stamane negli studi di Uno Mattina e per spiegare tutto vi era l’avvocato Roberto Proietti, esperto di diritto immobiliare. “Comprare la casa all’asta è una scelta corretta e valida, l’asta giudiziaria garantisce trasparenza e sicurezza. Prima di partecipare all’asta si può visionare l’immobile e studiare tutta la documentazione, è un acquisto molto consapevole. Sicuro perchè nell’asta abbiamo come interlocutore il tribunale, soggetto istituzionale che garantisce sull’immobile con altissima professionalità”.

“Comprare una casa all’asta costa meno? E’ difficile rispondere – ha continuato Proietti – perchè l’Italia è disomogenea a livello territoriale ma in media c’è un risparmio del 25/30%, che è assolutamente ottenibile”. L’avvocato Proietti segnala l’esistenza di un portale delle aste pubbliche dove vengono pubblicate tutte le aste di tutti i territori italiani. “Si va su internet, si inserisce un filtro territoriale, vedo le aste e controllo se c’è un’asta di mio interesse”.

CASE ALL’ASTA, CONVIENE ACQUISTARLE? “COSA FARE QUANDO SI INDIVIDUA LA CASA”

Quando trovo la casa dei miei sogni cosa bisogna fare? “Il primo passaggio è studiare la documentazione dell’immobile e precisamente l’avviso di vendita e la perizia di stima. Nel primo ci sono le regole del gioco, il termine dell’offerta, il valore di offerta minima e la cauzione. La perizia invece è l’analisi del sangue dell’immobile: lo si descrive, il suo stato, le formalità gravanti, la presenza di una irregolarità, e il valore del perito che ha dato a quello specifico immobile”.

Una volta che si vuole partecipare all’asta “Si effettua un deposito telematico seguendo le istruzioni, semplificando al massimo la persona deve versare una cauzione del 10 per cento versata al tribunale, poi serve una pec, una firma digitale, visto che si tratta di un deposito telematico, quindi servono questi strumenti. Se qualcuno ha puntato più di me si deve rilanciare, parte una vera e propria asta. Se dovessi perdere l’asta la cauzione non si perde”.

CASE ALL’ASTA, CONVIENE ACQUISTARLE? “UN VANTAGGIO DELLE ASTE…”

“Un vantaggio delle aste telematiche – ha continuato l’avvocato – è che la cauzione viene restituita nell’arco di pochissimo tempo tramite un bonifico del tribunale verso il conto corrente. Se invece si vince l’asta si deve pagare il saldo del prezzo entro il termine che normalmente è 120 giorni Ci sono poi le imposte, quella di registro nella misura del 2 o 9 per cento se si intende utilizzare le agevolazioni prima casa e poi ci sono le imposte catastali di 50 euro e quindi le spese del tribunale”.

“Non c’è il notaio ma c’è il giudice – ha continuato l’avvocato Proietti – il bene deve essere trasferito e pulito di tutte le ipotetiche che gravavano. Difficile dire a quanto ammontano queste spese, potremmo dire fra i 1.500 ai 3/4.000 euro. A questo punto posso considerarmi proprietario dell’immobile, e potrà entrare in casa mia nel giro di pochi giorni se l’immobile è già libero. Se invece l’immobile deve essere liberato nell’arco di 60/90 giorni l’immobile viene consegnato”, ha chiosato.











