Case di lusso, i miliardari comprano in Italia/ “Flat tax porta ricchi (e i tributi)”

Il mercato immobiliare italiano, per quanto riguarda il settore delle ville, case di lusso e dimore storiche sta puntando tutto sui super ricchi del mondo, che scappano dalle imposizioni fiscali dei loro paesi come patrimoniali, limiti al commercio e maggiore tassazione per trasferirsi in Italia e pagare molto meno. Il sistema “flat tax” che permette a chi ha enormi redditi e proviene dall’estero di pagare soltanto 100mila euro l’anno ed aggiuntivi 25mila per ogni componente familiare, sta attraendo moltissimi miliardari, tanto che sono stati più di 1339 i nuovi residenti a partire dal 2021.

ANDAMENTI E TITOLI BORSA ITALIANA OGGI MERCOLEDÌ 10 MAGGIO 2023/ Tim a +1,9%

Questo fenomeno è stato analizzato in un articolo del quotidiano The Guardian, nel quale viene anche evidenziato come la provenienza di molti di questi ultra ricchi, per la maggior parte banchieri, imprenditori e gestori di grandi patrimoni, risulti proprio dalla Gran Bretagna, dove la Brexit ha favorito la fuga di capitali all’estero, concentrandosi su paesi con minore pressione fiscale. Ma se il trend nel passato puntava soprattutto a “paradisi fiscali” come le Isole Cayman o Dubai, ora l’Italia si attesta tra le mete principali.

SCENARIO/ I rischi per l'Ue da "disattivare" entro l'anno

Case di lusso, i super ricchi si trasferiscono in Italia grazie alla flat tax

Diletta Giorgolo, agente immobiliare del settore lusso della compagnia Sotheby’s ha dichiarato al The Guardian che, soprattutto nel post-Covid, la richiesta da parte di stranieri ricchi, per vendita o l’affitto di case, anche da ristrutturare, è raddoppiata. Le città più ambite sono quelle storiche, come Roma, Firenze, Venezia e Milano. Ma c’è mercato in crescita anche nelle aree collinari della Toscana o in Sicilia, dove gli imprenditori puntano ad acquistare dimore e grandi ville per investire sul turismo e pagare meno tasse. L’avvocato tributarista Marco Cerrato, nell’analisi dei dati afferma che “Sono stati più di 108 i milioni di euro incassati dal fisco italiano a partire dal 2021, grazie all’iniziativa flat-tax sui capitali dall’estero“.

SUSSIDI GERMANIA AGLI ENERGIVORI/ Il colpo da ko per il progetto Ue

Il regime attraente sta portando, grazie ai nuovi residenti, anche i marchi di lusso ad investire in Italia, nelle zone con più concentrazione di ricchi. Il trend attuale degli immobili inoltre, sembrerebbe essere rappresentato dai palazzi storici nei centri delle città, come dimostrato dal grande successo della commercializzazione di appartamenti a Palazzo Raggi a Roma, molto amato dagli stranieri anche se non presenta particolari “comodità” ma per l’esclusività della posizione, a pochi passi da Piazza di Spagna.











© RIPRODUZIONE RISERVATA