Case fatte di funghi/ Architettura del futuro usa micelio per materiali sostenibili

Vivere in delle case futuristiche non è più un pensiero così lontano dalla propria mente. Infatti la mico-architettura si occupa nella realizzazione di materiale usando la rete di radici dei funghi, nonché il micelio. Questo può essere un inizio verso un grande passo in avanti: vivere in case (fatte con funghi) e città più sostenibili di quelle dove viviamo adesso.

Apple, grave falla: aggiornare subito iPhone, iPad e Mac/ Come bisogna procedere...

La National Aeronautics and Space Administration (Nasa) ha realizzato un’ipotesi che i funghi possono anche diventare dei mattoni con cui realizzare abitazioni intere sia su Marte che sulla Luna. Scopriamo insieme come si utilizza il micelio all’interno della propria casa e cosa si può creare.

Case futuristiche fatte di funghi: l’utilizzo del micelio

Come può una casa futuristica essere costruita da funghi? Mogu, Un’azienda di design company che ha sede a Varese, precisamente a Inarzo, realizza progetti proprio con il micelio. Sono già disponibili in commercio dei pavimenti e dei pannelli per isolamento acustico realizzati con questa struttura. Con il micelio non si possono realizzare solo queste due cose, ma tante altre.

Samsung, RAM da 1 TB entro il 2024/ Ma lavora anche su velocità: obiettivo 7000 MT/s

Il micelio non è altro che la radice del fungo, nonché il filamento di colore bianco che esce fuori dal porcino. Non tutti sanno che l’apparato radicale è la parte più importante del fungo e che vive sotto terra creando tante reti di fibre.

Mogu quindi sviluppa materiali sostenibili partendo proprio da queste radici. Il modo in cui l’azienda utilizza il micelio sono due: collante naturale e ottenere materiale puro e flessibile. Nel primo caso il materiale agisce proprio come rinforzo e collante permettendo di ottenere materiali composti da più componenti naturali.

Nel secondo caso invece, la coltivazione del micelio può essere adatta per supporti come le lenzuola. In questo modo si ottiene un materiale puro e flessibile e può essere utilizzato in alternativa alla pelle di animale. In entrambi casi il risultato non è derivato da un organismo vivo, quindi col passare del tempo non cresce la foresta all’ineterno della propria casa futuristica.

Facebook e Instagram vs Robert Kennedy Jr/ Rimossa pagina ong no vax: disinformazione

© RIPRODUZIONE RISERVATA