Case in affitto a 1 euro, in quali città?/ Una nuova idea per sostenere le giovani coppie

Cosa diresti se l’affitto del tuo appartamento fosse di 30 euro al mese? E se questo prezzo stracciato invece fosse garantito per ben cinque anni?

Si tratta di una promozione attuata da alcuni comuni italiani, Soprattutto per favorire le giovani coppie con figli a carico. Si tratta di risparmiare da 6000 a 30.000 euro in 5 anni. Quali sono i comuni che danno questa possibilità imperdibile? E in che modo è possibile sfruttarla al meglio?

Bonus chef/ Cos'è e come fare domanda entro il 31 dicembre 2022

Case in affitto a 1 euro: a cosa serve l’affitto agevolato

Come sappiamo molti comuni hanno deciso di ripopolare i borghi disabitati concedendo la vendita di case al prezzo simbolico di 1 euro, con l’accordo di una ristrutturazione entro i primi tre o cinque anni dall’acquisto. Naturalmente le differenze dipendono dal bando comunale che è stato pubblicato. Altri comuni invece hanno deciso di concedere le case in affitto ad un euro al giorno pari ad una media di €30 al mese per tutte quelle famiglie che hanno figli a carico. Si tratta quindi di spendere circa 360 euro l’anno per un affitto. Un risparmio considerevole.

Bonus auto disabili 2022/ Ecco cosa serve per richiederlo

I comuni che hanno deciso di attuare questa strategia, sono quelli a rischio spopolamento.

Case in affitto a 1 euro: i comuni che hanno scelto l’affitto come misura di welfare

Ad esempio il comune di Pedemonte, in provincia di Vicenza, pensato di acquistare delle vecchie abitazioni, ristrutturarle e renderle abitabili per tutte le giovani famiglie che hanno deciso di cambiare vita.

invece di venderle al prezzo simbolico di un euro però hanno deciso di ammortizzare i costi della ristrutturazione mantenendo il bene di proprietà pubblica. In questo modo l’appartamento viene abitato ad una cifra simbolica e la famiglia riesce a abitare in una casa ad un costo irrisorio. Magari nel frattempo lavo anche all’ottenimento di un mutuo all’acquisto di una nuova casa in un centro città da mettere in affitto per poter ammortizzare almeno i primi anni di mutuo.

Bonus benzina/ Potranno erogarlo i datori di lavoro privati ai dipendenti: ecco come

Anche in Sardegna il comune di Ollolai in provincia di Nuoro ha deciso di concedere case in affitto al prezzo di 1 euro per i primi 5 anni.

Si tratta di due comuni a rischio spopolamento, per poter presentare domanda è necessario leggere attentamente il bando pubblicato sul sito web del comune in oggetto e verificare che si sia in possesso di requisiti.











© RIPRODUZIONE RISERVATA