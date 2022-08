Casemiro al Manchester United?/ Calciomercato, Ancelotti: “Rispettiamo la sua scelta”

Calciomercato news, Ancelotti commenta Casemiro al Manchester United

Il calciomercato estivo può regalare sempre qualche sorpresa ed in queste ore sembra si stia concretizzando in maniera inaspettata il trasferimento di Casemiro al Manchester United. Nonostante un contratto con il Real Madrid ancora valido fino al giugno del 2025, il trentenne brasiliano sembrerebbe aver accettato il corteggiamento dei Red Devils, in piena crisi dopo aver perso malamente le prime due gare in campionato.

Intervenuto in conferenza stampa in vista della sfida in campionato contro il Celta Vigo, il tecnico dei blancos Carlo Ancelotti ha spiegato, come riporta calciomercato.com: “Ho parlato con Casemiro questa mattina, mi ha detto che vuole provare una nuova sfida. Io e il club lo capiamo, dobbiamo rispettare il suo desiderio visto tutto ciò che ha fatto e vinto qui. C’è una trattativa in corso, la sua volontà è andarsene. Se parte, abbiamo comunque le risorse per sostituirlo.”

Calciomercato news, accordo raggiunto per Casemiro al Manchester United

L’approdo di Casemiro al Manchester United dovrebbe dunque diventare realtà in questi giorni di calciomercato estivo. In attesa dell’ufficialità del trasferimento sottolineiamo che Casemiro dovrebbe lasciare il Real Madrid per addirittura 70 milioni di euro. Dal 2012/2013 Casemiro è stato in grado di collezionare 31 reti e 29 assist in 336 presenze complessive con gli spagnoli tra campionato e coppe varie vincendo 3 campionati, 3 Supercoppe di Spagna, una Coppa di Spagna, ben 5 Champions League, 3 Supercoppe UEFA e altrettanti Mondiali per club.

