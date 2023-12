Caserta, 17enne accoltella compagna di classe durante lite/ 18enne vittima in prognosi riservata

Evento drammatico quello avvenuto nella giornata di ieri, mercoledì 13 dicembre, in quel di Caserta: una 17enne ha accoltellato in classe una compagna di anni 18. L’episodio, come riferito da numerosi media in queste ore, come ad esempio SkyTg24 e Fanpage, si è verificato di preciso presso l’istituto tecnico Michelangelo Buonarroti in occasione di una lezione serale. La giovane accoltellata si trova presso l’ospedale Sant’Anna e San Sebastiano, in prognosi riservata e costantemente monitorata, mentre la 17enne responsabile è attualmente sottoposta a fermo. Secondo una prima ricostruzione fornita alle forze dell’ordine sembra che l’aggressione sia avvenuto a seguito di un litigio che è scoppiato fra i banchi di scuola.

Sembra che si sia trattato della classica goccia che ha fatto traboccare il vaso visto che le due, secondo alcune testimonianze, avrebbero avuto delle discussione già in passato. L’episodio sarebbe avvenuto nella serata di ieri: prima la 17enne avrebbe inveito contro la compagna, dopo di che avrebbe estratto il coltellino e si sarebbe avventata sulla “rivale”, sferrandole diversi fendenti.

CASERTA, 17ENNE ACCOLTELLA COMPAGNA DI CLASSE DURANTE LITE: FERITA ANCHE A GOLA E TESTA

La 18enne sarebbe rimasta ferita alla testa, alla schiena, alle braccia e anche alla gola, fino a che l’aggressione non sarebbe stata fermata da un altro ragazzo, un compagno della stessa classe, che sarebbe appunto intervenuto per cercare di separare le due contendenti. Subito dopo è stato lanciato l’allarme con il personale sanitario del 118 che si è recato sul luogo nel giro di pochi minuti, prestando le prime cure, dopo di che è stata portata in ospedale in codice rosso, alla luce proprio delle gravi ferite riportate.

Nella scuola sono intervenuti anche i carabinieri del Comando Provinciale di Caserta, e in seguito la Procura per i Minorenni di Napoli, che coordina le indagini, ha quindi disposto il fermo per la 17enne. La ragazza è accusata di tentato omicidio. Sono attese novità nelle prossime ore.











