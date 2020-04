Caserta, bimbo di 3 anni morto dopo caduta da balcone/ Fatale un volo di dieci metri

Tragedia avvenuta nelle scorse ore in quel di Caserta, in Campania: un bimbo di 3 anni è morto cadendo dal balcone del proprio appartamento. Una notizie che è stata rilanciata nelle ultime ore da numerosi organi di informazione online, a cominciare dall’agenzia Ansa, che fornisce una serie di dettagli. La tragedia si è consuma nella serata di ieri, sabato 4 aprile, presso un palazzo situato al centro della nota cittadina campana. Il bimbo, non si sa bene perchè, si è affacciato dal balcone del proprio appartamento sito al quarto piano di una palazzina, ma evidentemente si deve essere sporto troppo, perdendo l’equilibrio e cadendo di sotto. Un volo di circa una decina di metri, che non ha lasciato scampo al ragazzino. In base a quanto emerso, il piccolo si trovava in casa, al momento della tragedia, assieme ai suoi genitori, che però non si sono accorti di nulla, mentre alla terribile scena assistevano diversi testimoni.

CASERTA, MORTO BIMBO DI 3 ANNI: IL TENTATIVO DISPERATO DEI MEDICI

Immediatamente sono stati allertati i soccorsi, e quando gli uomini del 118 sono giunti sul luogo incriminato, hanno trovato il bimbo di appena 3 anni in condizioni disperate, con diverse fratture ossee e una al cranio, ma ancora vivo che respirava. Dopo essere stato “stabilizzato”, è stato successivamente trasferito presso l’ospedale locale Sant’Anna e San Sebastiano, ricoverato in gravissime condizioni. Le ultime speranze si sono però spente all’alba, quando purtroppo è giunta la notizia della morte del piccolo, che ha esalato l’ultimo respiro a causa dei diversi traumi. Il personale sanitario le ha provate tutte pur di salvare la vita a quel piccolo bimbo, anche un’operazione d’urgenza che però non è bastata. Mario, così si chiamava la vittima, pare stesse giocando sul balcone, ma non si sa bene perchè abbia deciso di scavalcare la ringhiera dopo essere saltato su un tavolino (utilizzato di solito per disegnare), volando di sotto. Le forze dell’ordine hanno aperto immediatamente un’indagine, ma sembrerebbe trattarsi di una fatalità, un incidente domestico finito nel dramma.



© RIPRODUZIONE RISERVATA