Cash Out - I maghi del furto in onda oggi su Italia 1 alle 21.20: Mason, ladro professionista, tenta l'ultimo colpo della sua carriera

Mercoledì 2 luglio 2025 andrà in onda, in prima serata su Italia 1, alle ore 21.20, l’action movie dal titolo Cash Out – I maghi del furto. Si tratta di un progetto cinematografico statunitense del 2024 diretto da Ives, produttore cinematografico che aveva esordito dietro la macchina da presa 3 anni prima con Midnight in the Switchgrass (2021).

Nei panni del ladro professionista Mason Goddard troviamo la star internazionale John Travolta, la cui carriera è iniziata ben 50 anni fa con la sua prima apparizione in Il maligno di Robert Fuest (1975).

Nel cast di Cash Out – I maghi del furto anche: Kristin Davis (la divertente Charlotte York nella serie tv cult Sex and the City); Lukas Haas (Witness (1985), Lady in White (1988), Mars Attacks! (1996),…) e Quavo (rapper americano che recentemente ha collaborato con la cantante Lana Del Rey).

Cash Out – I maghi del furto: un ladro professionista decide di ritirarsi

Cash Out – I maghi del furto segue la storia di Mason Goddard (John Travolta), un ladro professionista dall’immenso talento e che, dopo tanti anni trascorsi a derubare vari istituti bancari sul territorio, ha deciso di ritirarsi. L’uomo decide di accettare un ultimo furto per conto di un’organizzazione segreta, ma le cose ben presto diventano più complicate del previsto. L’obiettivo è una banca dal moderno sistema di sicurezza situata nel cuore della città e che custodisce milioni in criptovaluta.

Mason si trova così a capo di una banda di criminali specializzati, ma durante il colpo arriva inaspettatamente l’FBI ed è così che il protagonista si trova in trappola con i suoi complici. All’esterno vi è un’agente speciale (Kristin Davis) pronta a tutto per catturare Mason e pareggiare un vecchio conto personale. Il tempo stringe e il protagonista dovrà scegliere da che parte stare, mentre nuove alleanze prendono forma e la tensione cresce sempre di più.