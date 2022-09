Cashback a settembre 2022/ Come risparmiare denaro: tutte le iniziative

Oramai conosciamo bene la parola cashback. Ma come funziona quello previsto per settembre 2022? In realtà quello di Stato oramai, è attualmente da dimenticare. Molte aziende hanno compreso però, quanto sia rivelante per molta gente.

Ecco perché in questo articolo vedremo quali sono quelli attivi per il mese di settembre 2022, come funzionano, quanto poter ottenere e chi sono i brand che hanno deciso di dare questo incentivo ai cittadini italiani.

Cashback settembre 2022: chi lo promuove?

Il primo cashback fino al 30 settembre 2022,è quello di PostePay. La società italiana ha proposto un rimborso in euro su almeno 100 euro spesi. Il ritorno economico varia in base all’esercente presso la quale si paga:

3 Euro pagando con l’app ufficiale PostePay sulla spesa effettuata da Esselunga.

pagando con l’app ufficiale PostePay sulla spesa effettuata da Esselunga. 1 Euro facendo rifornimento presso le stazioni di servizio Eni Live e IP.

Attenzione alla validazione del cashback, che sarà ammesso a patto che si effettui il pagamento tramite l’app di PostePay e con il codice QR.

Oltre agli esercenti già citati, è possibile vedere tramite mappa dell’app, tutti gli altri convenzionati. L’importo massimo rimborsabile è di 10 euro giornalieri.

Cashback di settembre 2022: per andare in bicicletta

Nonostante questo bonus si chiami “cashback bicicletta“, ci sarebbero due considerazioni importanti da fare: la prima è che tale iniziativa è promossa da diversi Comuni italiani, tanto che le condizioni potrebbero variare in base alla località di riferimento, infatti non è valido solo per bici, ma anche per monopattini e bici elettriche.

La seconda invece, che alcuni Comuni più che un rimborso in euro, darebbero come “premio di incentivo”, delle vere e proprie somme di denaro. Il Comune di Parma ad esempio, pagherà 20 centesimi di euro per ogni km percorso da ogni cittadino.

Il limite massimo pagabile sarà al raggiungimento della soglia di 50 euro mensili.

Cashback della birra Tennent’s

L’ultimo cashback di settembre 2022 ma che durerà fino ad inizi ottobre 2022 (10 ottobre), è quello di birra Tennent’s. Acquistando 10 euro di prodotti del brand in questione, il cliente potrà ricevere il 100%. L’acquisto può avvenire sia presso un grande supermercato che tramite un rivenditore aderente all’iniziativa.

Dopo aver completato l’acquisto, il prodotto dovrà esser registrato sul sito www.cashbacktennents.it, allegando lo scontrino come prova d’acquisto e il metodo di rimborso desiderato.

